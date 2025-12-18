"Она не бездомная": Лев Лещенко вспомнил про квартиры Долиной в Латвии

Тут можно добавить, что недвижимость в Латвии - это две квартиры в Юрмале в престижном комплексе Amber Rezidence в Дзинтари, однако воспользоваться ими для проживания Лариса Долина точно не сможет. Как известно, после введения Латвией санкций против ряда российских артистов, поддержавших развязанную Кремлем войну в Украине, певица утратила возможность приезжать в нашу страну и распоряжаться своей недвижимостью. Ранее в интервью российских СМИ Долина сама сетовала, что не может больше отдыхать в любимой Юрмале, где проводила летние месяцы многие годы.