"Она не бездомная": Лев Лещенко вспомнил про квартиры Долиной в Латвии
Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной в московском районе Хамовники не оставит певицу без крыши над головой. Об этом заявил российский исполнитель Лев Лещенко, комментируя решение Верховного суда, который обязал артистку вернуть проданную под давлением мошенников квартиру покупательнице.
По словам Лещенко, у Долиной имеется несколько объектов недвижимости, поэтому разговоры о том, что она может оказаться на улице, не имеют под собой оснований. В частности, певице принадлежат квартиры и дома как в России, так и за ее пределами.
«У нее есть четырехэтажный особняк примерно в 40 километрах от Москвы, жилье в Лапине, а также одна или две квартиры в Прибалтике. Она не бездомная, ей есть где жить», - подчеркнул Лещенко в беседе с журналистами.
Артист отметил, что в ближайшее время Долиной предстоит непростой процесс переезда, так как необходимо перевезти большое количество ценных вещей. Комментируя судебное решение, Лещенко подчеркнул его важность не только для самой Долиной, но и для тысяч россиян. По его словам, этот случай стал значимым юридическим прецедентом, который может повлиять на практику сделок с недвижимостью по всей стране.
При этом певец отметил, что если бы речь шла о единственном жилье артистки, государство должно было бы обеспечить ее хотя бы однокомнатной квартирой. Однако в данном случае такой необходимости нет, поскольку у Долиной остается несколько вариантов для проживания.
Тут можно добавить, что недвижимость в Латвии - это две квартиры в Юрмале в престижном комплексе Amber Rezidence в Дзинтари, однако воспользоваться ими для проживания Лариса Долина точно не сможет. Как известно, после введения Латвией санкций против ряда российских артистов, поддержавших развязанную Кремлем войну в Украине, певица утратила возможность приезжать в нашу страну и распоряжаться своей недвижимостью. Ранее в интервью российских СМИ Долина сама сетовала, что не может больше отдыхать в любимой Юрмале, где проводила летние месяцы многие годы.
В прошлом году на одной из закрытых вечеринок конкурса "Новая волна", который раньше проходил в Юрмале, Игорь Крутой вспомнил, что некоторые российские артисты даже купили в Юрмале недвижимость. "Лариса Александровна, у вас ведь там вроде тоже что-то есть?" — обратился Крутой к сидевшей в зале Ларисе Долиной. "Есть, пытаюсь продать. Меня же там запретили вообще на всю жизнь", — с грустной усмешкой произнесла певица.