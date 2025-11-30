"Эффект Долиной" отразился и на самой Долиной - в России артистку начали "отменять"
История с продажей квартиры Ларисой Долиной и ее последующим возвратом через суд привела к масштабному общественному резонансу, породив в российских СМИ выражение "эффект Долиной". Скандал уже затронул репутацию певицы - россиянам не понравилось, что из-за ее действий бывшая покупательница квартиры, мать-одиночка, осталась и без жилья, и без денег.
Ранее сообщалось, что недавно в российских СМИ появилось новое выражение — "эффект Долиной" — и оно успело вызвать серьезный общественный резонанс. В результате получилось, что Лариса Долина рискует остаться в истории не как популярная певица, а как источник некрасивой мошеннической схемы. В августе 2024 года Долина продала квартиру в Москве за 112 миллионов рублей (около 1 240 000 евро) матери-одиночке Полине Лурье. Однако затем деньги певица передала «лжесотрудникам правоохранительных органов», став жертвой мошенников. После задержания преступников Долина обратилась в суд, требуя признать сделку недействительной. Суды трех инстанций встали на сторону артистки, признав сделку недействительной. Квартира была возвращена ей обратно, при этом Лурье предложено взыскать деньги с мошенников. Таким образом покупательница осталась и без жилья, и без уплаченных средств.
Такое решение суда вызвало мощную волну негодования. В соцсетях и медиа начали говорить о «непорядочном» поступке певицы, которая ответственность за свою ошибку переложила на плечи чужого человека. Юрист Катя Гордон и певица Слава публично раскритиковали действия Долиной, последняя даже связала с этим свои собственные проблемы.
В регионах слушатели начали массово сдавать билеты на концерты. Так, перед выступлением во Владивостоке количество свободных мест увеличилось за сутки с 25 до 224, а к моменту концерта достигло 244. В Хабаровске непроданных билетов стало в несколько раз больше обычного. У дома артистки в Москве жители даже создали импровизированное «место паломничества» — Стену Долиной, где оставляют записки, игрушки и тапочки как символ домашнего уюта и надежды на «безопасную покупку жилья».
Продюсер Сергей Пудовкин подтвердил, что певица столкнулась с масштабной травлей, которую он назвал «атакой» и «глумлением». Он подчеркнул, что вопрос компенсации находится исключительно в правовом поле, а возврат денег Лурье должен обеспечиваться за счет осужденных мошенников, а не певицы. По словам Пудовкина, Долина «никого не грабила», а решение суда является законным. Однако представитель звезды не комментирует тот факт, что покупательница по сути пострадала из-за действий певицы, которая повелась на обещания мошенников. Возможность добровольной компенсации пострадавшей покупательнице также не обсуждается.
Эта история имеет последствия и для рынка вторичного жилья в России. После нее появились десятки похожих судов, где бывшие продавцы (часто пенсионеры) пытаются отменить сделки, заявляя, что действовали под давлением мошенников, — даже если сделка была оформлена по всем правилам. В результате схему, при которой продавец квартиры вскоре после её продажи пытается оспорить сделку, заявляя о том, что стал жертвой мошенников и потерял денежные средства с продажи, стали называть «эффектом Долиной», а россияне стали опасаться выкупать б/у квартиры. Пиар-специалист Роман Масленников предположил, что вокруг дела мог возникнуть интерес застройщиков, которые хотят переключить внимание покупателей с вторичного рынка на новостройки. Хотя он подчеркивает, что это всего лишь конспирологическая версия, тема активно обсуждается.
Общество раскололось: одни считают Долину жертвой мошенников, другие — человеком, который оставил одинокую мать в заведомо проигрышном положении. Ситуация продолжает развиваться и, вероятно, станет одним из самых обсуждаемых скандалов года в России.