"Эффект Долиной" отразился и на самой Долиной - в России артистку начали "отменять"

Эта история имеет последствия и для рынка вторичного жилья в России. После нее появились десятки похожих судов, где бывшие продавцы (часто пенсионеры) пытаются отменить сделки, заявляя, что действовали под давлением мошенников, — даже если сделка была оформлена по всем правилам. В результате схему, при которой продавец квартиры вскоре после её продажи пытается оспорить сделку, заявляя о том, что стал жертвой мошенников и потерял денежные средства с продажи, стали называть «эффектом Долиной», а россияне стали опасаться выкупать б/у квартиры. Пиар-специалист Роман Масленников предположил, что вокруг дела мог возникнуть интерес застройщиков, которые хотят переключить внимание покупателей с вторичного рынка на новостройки. Хотя он подчеркивает, что это всего лишь конспирологическая версия, тема активно обсуждается.