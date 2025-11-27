Что такое "эффект Долиной"? Имя российской певицы теперь навсегда связано с мошеннической схемой
В российских СМИ появилось новое выражение — "эффект Долиной" — и оно успело вызвать серьезный общественный резонанс. Как же получилось, что Лариса Долина рискует остаться в истории не как популярная певица, а как источник некрасивой мошеннической схемы?
При чем тут Долина?
Название «эффект Долиной» связано с громкой судебной историей вокруг Ларисы Долиной — известной российской певицы. В августе 2024 года она заявила, что продала свою квартиру, но деньги от продажи передала «фейковым сотрудникам правоохранительных органов», став жертвой мошенников. После того, как лжеполицейских задержали, Долина обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. В результате квартира вернулась к ней, а покупательница, мать-одиночка, осталась и без жилья, и без денег.
В России это резонансное дело стало катализатором: после него появились десятки похожих судов, где бывшие продавцы (часто пенсионеры) пытаются отменить сделки, заявляя, что действовали под давлением мошенников, — даже если сделка была оформлена по всем правилам.
В результате схему, при которой продавец квартиры вскоре после её продажи пытается оспорить сделку, заявляя о том, что стал жертвой мошенников и потерял денежные средства с продажи, стали называть «эффектом Долиной».
Вот как обычно работает «эффект Долиной» на практике
Продаётся квартира (чаще вторичного рынка), иногда у пожилого человека, часто пенсионерки. Покупатель вносит деньги и получает документы — формально всё легально.
Спустя какое-то время продавец (или кто-то от его имени) обращается в суд и заявляет, что сделка была совершена под давлением или мошенническим воздействием: мол, продавца ввели в заблуждение, принудили, обманули.
Суд признаёт сделку недействительной — квартира возвращается продавцу. При этом покупателю деньги не возвращаются: они либо находятся у мошенников, либо бесследно исчезли. Покупатель остаётся без жилья и без потраченных средств. Часто покупатель берёт кредит, берёт ипотеку — и остаётся с долгами и без жилья.
Иногда схема применяется не только к недвижимости, но и к автомобилям: в 2025 году зафиксированы случаи, когда купленные машины тоже «отбирали обратно» по аналогии с «эффектом Долиной».
Эффект породил панику на рынке РФ
После первых подобных дел сотни покупателей стали опасаться, что даже нотариально оформленная покупка ничего не гарантирует. В результате в России рынок вторичной недвижимости, особенно с продавцами-пенсионерами, испытывает охлаждение — покупатели стали осторожнее, требуют дополнительных гарантий, проверок, присутствия родственников продавца, справки из ПНД и других документов. Многие семьи, которые уже вложили деньги и переехали, оказываются в крайне трудной ситуации, особенно если у них ипотека или кредит.
Суды чаще встают на сторону продавца-пенсионера: моральная и правовая защита пожилых людей — весомый фактор. Даже если сделка была оформлена надлежащим образом — с нотариусом, справками, видеозаписью — это не гарантирует защиты покупателя. Кроме того, истории вроде дела Долиной вызывают сочувствие, что влияет на решение судей и общественное мнение, даже если юридически всё было корректно.
Юристы и специалисты по недвижимости советуют требовать при сделке дополнительные гарантии: справки о психическом здоровье продавца, присутствие родственников, подтверждения, что продавец не находился под давлением, не был жертвой мошенников, а также включать в договор специальные пункты — например, о том, что продавец заверяет: «Я не был под воздействием третьих лиц, никто не принуждал меня».