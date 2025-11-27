Что такое "эффект Долиной"? Имя российской певицы теперь навсегда связано с мошеннической схемой

Название «эффект Долиной» связано с громкой судебной историей вокруг Ларисы Долиной — известной российской певицы. В августе 2024 года она заявила, что продала свою квартиру, но деньги от продажи передала «фейковым сотрудникам правоохранительных органов», став жертвой мошенников. После того, как лжеполицейских задержали, Долина обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. В результате квартира вернулась к ней, а покупательница, мать-одиночка, осталась и без жилья, и без денег.