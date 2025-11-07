Две квартиры и земля: у Долиной нашли элитную недвижимость в Юрмале, которой певица не может пользоваться из-за санкций

В прошлом году на одной из закрытых вечеринок конкурса "Новая волна", который раньше проходил в Юрмале, Игорь Крутой вспомнил, что некоторые российские артисты даже купили в Юрмале недвижимость. "Лариса Александровна, у вас ведь там вроде тоже что-то есть?" — обратился Крутой к сидевшей в зале Ларисе Долиной. "Есть, пытаюсь продать. Меня же там запретили вообще на всю жизнь", — с грустной усмешкой произнесла певица.