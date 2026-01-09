На западе страны объявлено желтое предупреждение из-за снегопада
В субботу на западе страны снежный покров увеличится на пять–девять сантиметров, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Синоптики поясняют, что днем над Рижским заливом будут формироваться облака, которые узкими полосами принесут на запад страны сильный снегопад, в результате чего высота снежного покрова увеличится на пять–девять сантиметров.

Синоптики напоминают, что дороги будут скользкими и заснеженными, а во время снегопада видимость ухудшится.

В связи с ожидаемыми погодными условиями синоптики объявили желтое предупреждение.

