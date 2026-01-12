Российский экс-возлюбленный Наоми Кэмпбелл Доронин появился на "Золотом глобусе"

Владислав Доронин — один из самых известных бизнесменов из России в сфере недвижимости и гостиничного бизнеса. Он является совладельцем девелоперской компании Capital Group и владельцем сети роскошных курортов Aman, которые считаются одними из самых эксклюзивных отелей в мире. В то же время бизнесмен последовательно дистанцируется от России. Он вышел из состава участников девелоперской компании Capital Group и сосредоточил свою деятельность на Западе. Доронин активно судится с западными СМИ, которые называют его "российским олигархом". Его юристы настаивают, что он не имеет связей с российским правительством и не получал выгоды от государственных ресурсов. Известно, что сразу после начала полномасштабного вторжения в 2022 году Доронин выступил с официальным заявлением, осуждающим агрессию России против Украины и призывающим к миру.