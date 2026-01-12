Российский экс-возлюбленный Наоми Кэмпбелл Доронин появился на "Золотом глобусе"
Миллиардер российского происхождения Владислав Доронин посетил 83-ю церемонию вручения премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе в компании 31-летней возлюбленной Кристины Романовой, с которой они состоят в отношениях более десяти лет.
11 января в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе прошла 83-я ежегодная церемония вручения премии "Золотой глобус". На красной дорожке мероприятия появился и 63-летний российский миллиардер Владислав Доронин вместе со своей спутницей — 31-летней моделью Кристиной Романовой. Снимки пары опубликованы в том числе на официальном сайте церемонии.
Романова выбрала для выхода в свет элегантное шелковое платье цвета шампань от Ralph Lauren с глубоким V-образным декольте. Образ дополнил практически отсутствующий макияж, что подчеркнуло естественную красоту модели. Доронин надел классический черный смокинг и галстук-бабочку. Несмотря на разницу в возрасте в 32 года, пара выглядела гармонично и позировала перед фотографами в обнимку.
Роман Доронина и Романовой начался в 2014 году, когда модели было всего 20 лет. На тот момент бизнесмен уже был владельцем международной сети роскошных отелей Aman. Отношения развивались стремительно и переросли не только в личный союз, но и в деловое партнерство. Позже Кристина завершила модельную карьеру и возглавила дочерний бренд Aman Essentials, который занимается производством одежды, аксессуаров и косметики. У пары двое детей — старшая дочь Жасмин и младшая Александра.
Как известно, до встречи с Романовой Доронин на протяжении пяти лет состоял в громких отношениях с легендарной супермоделью Наоми Кэмпбелл. Их роман был одним из самых обсуждаемых в светских кругах, однако пара рассталась в 2013 году.
Владислав Доронин — один из самых известных бизнесменов из России в сфере недвижимости и гостиничного бизнеса. Он является совладельцем девелоперской компании Capital Group и владельцем сети роскошных курортов Aman, которые считаются одними из самых эксклюзивных отелей в мире. В то же время бизнесмен последовательно дистанцируется от России. Он вышел из состава участников девелоперской компании Capital Group и сосредоточил свою деятельность на Западе. Доронин активно судится с западными СМИ, которые называют его "российским олигархом". Его юристы настаивают, что он не имеет связей с российским правительством и не получал выгоды от государственных ресурсов. Известно, что сразу после начала полномасштабного вторжения в 2022 году Доронин выступил с официальным заявлением, осуждающим агрессию России против Украины и призывающим к миру.