Почему на пятом году войны в Украине Латвия остается почти без оборудованных убежищ?

Кабинет министров надеется оборудовать 570 убежищ за средства Европейского фонда развития регионов. 117 из них находятся в государственной собственности, а 453 в ведении самоуправлений. Однако самоуправления подали заявки не на все эти объекты. В настоящее время договоры заключены на 25 объектов. Случай Резекне особенный. Самоуправление подало заявку на шесть объектов для софинансирования из европейского фонда, и ЦАФД уже одобрило эту заявку, но Резекне отозвал ее из-за финансового положения самоуправления. Теперь ответственные лица надеются, что Резекне повторно подаст заявку на эти подвалы. Далек от желаемого результата и Даугавпилс, второй по величине город Латвии. В Даугавпилсе необходимо было подать заявки на 19 объектов, подано 10. Ливанский край не подал ни одной заявки, заявив, что не может брать на себя большие финансовые обязательства.