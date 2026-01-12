Названы победители "Золотого глобуса": какой фильм стал триумфатором?

30-летний Тимоти Шаламе выиграл свой «Золотой глобус» с пятого раза.
Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус». Эту награду часто называют второй по значимости в киноиндустрии после «Оскара» — и именно по ее результатам обычно можно примерно понять, какие фильмы и актеры окажутся в числе главных претендентов на «золотые статуэтки» весной.
В этот раз триумфатором церемонии стала картина «Битва за битвой». Арт-боевик с Леонардо Ди Каприо номинировался в девяти категориях и выиграл в четырех: за лучший комедийный фильм, режиссуру, сценарий и женскую роль второго плана.
Полный список победителей в категории кино выглядит так:
- Лучший фильм — драма: «Гамнет»
- Лучший фильм — комедия или мюзикл: «Битва за битвой»
- Лучший актер в драме: Вагнер Моура («Секретный агент»)
- Лучшая актриса в драме: Джесси Бакли («Гамнет»)
- Лучший актер в комедии или мюзикле: Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»)
- Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»)
- Лучший актер второго плана: Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»)
- Лучшая актриса второго плана: Тейана Тейлор («Битва за битвой»)
- Лучший режиссер: Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
- Лучший сценарий: «Битва за битвой»
- Лучший неанглоязычный фильм: «Секретный агент» (Бразилия)
- Лучший анимационный фильм: «K-Pop охотницы на демонов»
- Лучший саундтрек: «Грешники»
- Лучшая песня к фильму: «Golden» из «K-Pop охотницы на демонов»
- Кинематографическое и кассовое достижение года: «Грешники»
Лидером среди сериалов стал «Переходный возраст» — у хита Netflix про школьника, обвиненного в убийстве, тоже четыре статуэтки: за лучший мини-сериал, обе мужские и женскую роль второго плана в мини-сериале. Лучшим драматическим сериалом стала «Больница Питт», комедийным — «Киностудия».
Полный список победителей-сериалов:
- Лучший сериал — драма: «Больница Питт»
- Лучший сериал — комедия или мюзикл: «Киностудия»
- Лучший мини-сериал, антология или телефильм: «Переходный возраст»
- Лучший актер в сериале — драма: Ноа Уайли («Больница Питт»)
- Лучшая актриса в сериале — драма: Рэй Сихорн («Одна из многих»)
- Лучший актер в сериале — комедия или мюзикл: Сет Роген («Киностудия»)
- Лучшая актриса в сериале — комедия или мюзикл: Джин Смарт («Хитрости»)
- Лучший актер в мини-сериале или антологии: Стивен Грэм («Переходный возраст»)
- Лучшая актриса в мини-сериале или антологии: Мишель Уильямс («Умираю как хочу секса»)
- Лучший актер второго плана в сериале: Оуэн Купер («Переходный возраст»)
- Лучшая актриса второго плана в сериале: Эрин Доэрти («Переходный возраст»)