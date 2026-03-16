День легионеров: колонна прошла к памятнику Свободы под наблюдением полиции

Шествие в День памяти латышских легионеров (16.03.26)

Несколько сотен активистов прошли к Памятнику Свободы в День легионеров - под пристальным вниманием полиции и спецподразделений.

LETA

Несколько сотен человек прошли от церкви Св. Иоанна к Памятнику Свободы шествием в день памяти латышских легионеров.

В шествии приняли участие политики Национального объединения. Как и каждый год, за ходом шествия следили многочисленные полицейские силы, в том числе кинологи с собаками и сотрудники батальона специального назначения Государственной полиции.

Участники шествия пели песни, некоторые несли флаги Латвии и Эстонии. У памятника их встречала аллея из латвийских флагов, созданная людьми.

Национальное объединениеПамятник СвободыДень памяти латышских легионеров

