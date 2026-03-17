Готовиться уже поздно? Латвийский врач рассказал, как выжить в сезон аллергии
Как подготовиться к сезону аллергии, в программе TV24 «Ārsts atbild» объяснил аллерголог и пульмонолог клиники сердца Skrides Sirds klīnika Марис Буковскис.
Врач подчеркивает, что думать об аллергии в марте или апреле уже слишком поздно — аллерген-специфическую иммунотерапию нужно начинать сразу после окончания сезона. «Чем раньше мы начнем эту терапию, тем лучше — она обеспечивает длительную ремиссию болезни, часто на многие годы. Если этот момент упущен, поможет фармакотерапия — ее нужно начинать, когда стартует сезон пыльцы, можно и немного заранее. Есть и несколько хороших приложений в интернете, которые сообщают, что в ближайшее время ожидается сезон пыльцы, например приложение Pasyfo, которое дает точные прогнозы риска пыльцевой аллергии с учетом местоположения пользователя. И тогда мы начинаем принимать медикаменты — антигистаминные препараты, аэрозоли, которые обеспечивают контроль симптомов в течение сезона».
Рассказывая о том, как проходит иммунотерапия, Буковскис отмечает, что главное — точно определить причину, и сегодня это уже не проблема. «Это кожные тесты, анализы крови на конкретные аллергены, после чего заказывается препарат — большая доза аллергена, которая вызывает привыкание. Есть два основных варианта ее применения: подкожная и подъязычная иммунотерапия. В результате через три-шесть месяцев появляется эффект. Препараты аллергенов очень качественные, с минимальными побочными эффектами и очень убедительным лечебным результатом».