Готовиться уже поздно? Латвийский врач рассказал, как выжить в сезон аллергии

Врач подчеркивает, что думать об аллергии в марте или апреле уже слишком поздно — аллерген-специфическую иммунотерапию нужно начинать сразу после окончания сезона. «Чем раньше мы начнем эту терапию, тем лучше — она обеспечивает длительную ремиссию болезни, часто на многие годы. Если этот момент упущен, поможет фармакотерапия — ее нужно начинать, когда стартует сезон пыльцы, можно и немного заранее. Есть и несколько хороших приложений в интернете, которые сообщают, что в ближайшее время ожидается сезон пыльцы, например приложение Pasyfo, которое дает точные прогнозы риска пыльцевой аллергии с учетом местоположения пользователя. И тогда мы начинаем принимать медикаменты — антигистаминные препараты, аэрозоли, которые обеспечивают контроль симптомов в течение сезона».