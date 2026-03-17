В Риге нашли способ запустить паром между Болдераей и Вецмилгрависом без лишних затрат

Наиболее подходящими для организации переправы через Даугаву названы причал KR21 в Волери и причал EO11 в Саркандаугаве. Оба варианта удобны с точки зрения логистики: к ним есть прямой выезд с магистральных дорог, рассчитанных на интенсивное движение, при этом сами объекты расположены вне жилых районов. В Волери доступ обеспечивается через улицу Даугавгривас, а на Саркандаугаве — через улицу Уриекстес с дальнейшим выездом на Восточную магистраль и Южный мост.