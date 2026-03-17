В Риге нашли способ запустить паром между Болдераей и Вецмилгрависом без лишних затрат
Паромное сообщение между Болдераей и Вецмилгрависом, если его и создавать, то не с нуля, а на базе уже существующей портовой инфраструктуры и в сотрудничестве с Рижским свободным портом. К такому выводу пришла рабочая группа, созданная Рижской думой.
Специалисты изучили все принадлежащие самоуправлению участки у воды в нижнем течении Даугавы, однако ни одна из потенциальных площадок не подошла для строительства новых причалов, подъездных путей и сопутствующей инфраструктуры.
Как показали предварительные расчеты, строительство новых причалов обошлось бы в 10-15 миллионов евро, а на проектирование и реализацию ушло бы не менее пяти лет. Поэтому рабочая группа сосредоточилась на другом варианте — использовать уже существующие причалы Рижского свободного порта.
Наиболее подходящими для организации переправы через Даугаву названы причал KR21 в Волери и причал EO11 в Саркандаугаве. Оба варианта удобны с точки зрения логистики: к ним есть прямой выезд с магистральных дорог, рассчитанных на интенсивное движение, при этом сами объекты расположены вне жилых районов. В Волери доступ обеспечивается через улицу Даугавгривас, а на Саркандаугаве — через улицу Уриекстес с дальнейшим выездом на Восточную магистраль и Южный мост.
Отдельно подчеркивается, что размещение причалов в промышленной портовой зоне позволяет свести к минимуму воздействие на жилую среду. Иначе говоря, не возникает тех рисков, которые почти неизбежны в более близких к жилой застройке районах, — шума, дополнительной транспортной нагрузки и проблем с безопасностью движения.
Еще один важный аргумент в пользу этих площадок — уже готовая инфраструктура. Там есть причалы, площадки, маневровые территории и подъездные дороги, а значит, не потребуется проводить дорогостоящие гидротехнические работы в большом объеме. В основном речь шла бы о строительстве рамп и отдельных технических узлов.
По оценке рабочей группы, запуск паромного маршрута Вецмилгравис — Болдерая мог бы дать заметный эффект и для города, и для порта, и для жителей. Ожидается, что это улучшило бы мобильность, снизило нагрузку на мосты через Даугаву и основные городские магистрали, а также сократило бы необходимость в длинных объездах.
Для грузового транспорта это могло бы означать экономию времени до одного часа. Кроме того, авторы оценки считают, что такой маршрут помог бы снизить риск ДТП и уменьшить загрязнение воздуха.
Отдельно отмечается и возможный экономический эффект: проект мог бы усилить промышленное развитие Болдераи, Вецмилгрависа и Саркандаугавы, повысив доступность этих территорий и их значение для городской экономики.
Рабочая группа рекомендует не строить новые причалы, а приспособить уже существующие объекты на территории Рижского свободного порта.
При этом рассматривался вариант использования крупных судов типа ROPAX, предназначенных для перевозки как легковых автомобилей, так и грузовиков, а при необходимости — и пассажиров. Речь идет о паромах длиной до 80 метров, шириной до 18 метров, грузоподъемностью около 300 тонн и скоростью 10–14 узлов, или примерно 18–26 километров в час.
Такие суда могут брать на борт до 65 легковых автомобилей или до 14 грузовых машин, а также около 100 пассажиров. Поэтому и оценивались именно те причалы, которые способны принимать суда такого размера.
В понедельник инициативу жителей о создании паромного сообщения планировали рассмотреть в комитете Рижской думы по городскому развитию, однако обсуждение вопроса перенесли на одно из следующих заседаний.
Ранее агентство LETA сообщало, что Рижская дума поручила Департаменту городского развития оценить возможность создания паромной линии между Вецмилгрависом и Болдераей. Идея паромного сообщения появилась не на пустом месте: в самоуправление поступило коллективное заявление, которое подписал 2331 житель.