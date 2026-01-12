«Lidl» продолжает снижать цены - кофе и другие товары повседневного спроса теперь по более низкой цене
Торговая сеть «Lidl» снизила регулярные цены на ряд популярных товаров, сделав повседневные покупки еще более доступными. На этой неделе особое внимание уделено любимым покупателями кофейным продуктам, базовая цена которых стала ниже без каких-либо краткосрочных акций или маркетинговых трюков.
Как подтверждают данные недавнего опроса, в Латвии кофе является частью повседневного ритма жизни – по крайней мере раз в день его пьют 90% жителей, при этом большинство выпивают по 2-4 чашки кофе в день.* Чтобы предоставить покупателям возможность сэкономить, не жертвуя качеством и обширным выбором, в магазинах «Lidl» снижены цены на несколько категорий кофейных продуктов – дешевле стал как молотый, так и растворимый кофе, а также кофе в зернах. Это те кофейные продукты, которые можно найти практически в каждом доме.
Кроме того, с этой недели еще более низкие повседневные цены предлагаются также для отдельных видов чая, какао, молочных продуктов и мясных изделий.
Цель «Lidl» – обеспечивать справедливые цены каждый день: без искусственных наценок, сложных акционных схем и краткосрочных трюков. Снижая регулярные цены, компания предоставляет покупателям стабильную и надежную долгосрочную выгоду. Такая ценовая политика позволяет совершать покупки просто и предсказуемо, так как покупатели знают, что самые выгодные цены доступны не только в «особые дни», а ежедневно.
Снижение цен продолжится и в других категориях товаров – «Lidl» регулярно пересматривает и корректирует цены, чтобы товары повседневного спроса становились для покупателей еще более доступными. Это касается как продуктов питания, так и товаров для дома.
Стремление «Lidl» предлагать качественные продукты по максимально низким ценам подтверждают и данные независимых исследований. Согласно последнему исследованию рынка «Seenext», которое было проведено в декабре, «Lidl» уже три месяца подряд предлагает самую дешевую продуктовую корзину в Латвии и признана самой доступной сетью магазинов в стране.
Как сообщалось, на прошлой неделе «Lidl» значительно снизила цены на косметику «Cien» и другие товары повседневного спроса собственных торговых марок.
*Опрос был проведен в сентябре 2025 года по заказу «Lidl Latvija» медиаагентством «Mindshare», в нем приняли участие 1004 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.