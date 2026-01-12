«Lidl» продолжает снижать цены – кофе и другие товары повседневного спроса теперь по более низкой цене

Как подтверждают данные недавнего опроса, в Латвии кофе является частью повседневного ритма жизни – по крайней мере раз в день его пьют 90% жителей, при этом большинство выпивают по 2-4 чашки кофе в день.* Чтобы предоставить покупателям возможность сэкономить, не жертвуя качеством и обширным выбором, в магазинах «Lidl» снижены цены на несколько категорий кофейных продуктов – дешевле стал как молотый, так и растворимый кофе, а также кофе в зернах. Это те кофейные продукты, которые можно найти практически в каждом доме.