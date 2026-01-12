Легенда электронной танцевальной музыки Пит Тонг возвращается в Латвию

Тонг родился в 1960 году в графстве Кент, Англия, где получил образование. Изначально его музыкальным увлечением были ударные инструменты, однако вскоре он увлёкся диджеингом и впервые выступил публично в возрасте всего 15 лет - на свадьбе своего друга. Позднее Тонг создал собственную мобильную дискотеку, открыл и управлял несколькими ночными клубами, а затем занял должность ассистента по продаже рекламы в музыкальном журнале Blues & Soul. После этого он работал A&R-менеджером (артисты и репертуар) в London Records, что открыло ему путь в мир хаус-музыки и предоставило широкие возможности, включая сотрудничество с BBC Radio.