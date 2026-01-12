Рижан предупредили о морозах до -18: Rīgas siltums дал инструкцию перед похолоданием

Жителей просят быть внимательными и ни в коем случае не пересекать оперативные ограждения в местах аварий. При появлении облака пара или утечки горячей воды из-под земли не приближайтесь к месту происшествия и немедленно сообщите в Rīgas siltums по бесплатному телефону 80 0000 90.