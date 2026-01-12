Рижан предупредили о морозах до -18: Rīgas siltums дал инструкцию перед похолоданием
С 13 по 18 января температура воздуха в Риге может опуститься ниже -15 °C, местами до -18 °C. Rīgas siltums призывает жителей и управляющих зданиями заранее принять профилактические меры и соблюдать требования безопасности в период прогнозируемых морозов.
Чтобы предотвратить промерзание трубопроводов, рекомендуется проверить, закрыты ли окна и двери на лестничных клетках, на чердаках и в подвалах. Особое внимание следует уделить общим помещениям и вспомогательным комнатам, где при экстремально низких температурах риск замерзания наиболее высок.
Во время сильных морозов температура воды в городских тепловых сетях превышает 100 °C. В случае повреждения теплотрассы горячая вода в воздухе превращается в облако пара, которое ограничивает видимость и может представлять опасность для здоровья. Также возможно образование размывов под асфальтом или тротуарами.
Жителей просят быть внимательными и ни в коем случае не пересекать оперативные ограждения в местах аварий. При появлении облака пара или утечки горячей воды из-под земли не приближайтесь к месту происшествия и немедленно сообщите в Rīgas siltums по бесплатному телефону 80 0000 90.