Потепление отменили: эта неделя в Латвии может стать самой холодной за два года
Эта неделя в Латвии, вероятнее всего, станет самой холодной с января 2024 года, свидетельствуют прогнозы Global Forecast System.
Ожидается, что временами небо будет проясняться, осадков будет немного; более заметный снег прогнозируется в ночь на четверг в Курземе и Земгале. Во вторник преимущественно ожидается штиль, в последующие дни будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер.
При прояснении неба температура воздуха местами, главным образом в восточных районах, может опуститься ниже -20 градусов. На большей части страны в ночные и дневные часы температура ожидается в пределах -5…-15 градусов.
В середине недели с запада приблизится более теплый воздух, однако, вероятно, до Латвии он не дойдет. Кроме того, в конце недели и на следующей неделе на северо-востоке Европы может усилиться антициклон, который способен принести более сильные морозы.
Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, прошлой зимой температура воздуха в стране ни разу не опускалась ниже -20 градусов, а в зимний сезон 2023–2024 годов самая низкая температура составила -29,5 градуса 8 января на наблюдательной станции в Даугавпилсе. Самый сильный мороз в предыдущие зимы фиксировался на уровне -31 градус 17 января 2021 года в Сталгене.