"Эффект Долиной": почему так приятно ненавидеть певицу. Научный разбор феномена коллективного хейта

Лариса Долина продала квартиру в Хамовниках под давлением телефонных мошенников, которые представлялись силовиками. Позже, уже как признанная потерпевшая по уголовному делу, она через суд добилась признания сделки недействительной и возврата квартиры, в то время как добросовестная покупательница Полина Лурье осталась и без жилья, и без денег. Параллельно с судами в рунете поднялась волна хейта в адрес Долиной: отмененные концерты, мемы, бойкоты, бургерная сеть, отказавшаяся доставлять по адресу ее квартиры, и кафе, убирающее Долину из афиши, а в Википедии даже появляется статья о новом термине «Эффект Долиной».