Владельцам земли в Латвии напомнили: даже после бури поваленное большое дерево нельзя убрать без разрешения

Действия по устранению последствий шторма зависят от того, насколько повреждено дерево и какую потенциальную угрозу оно представляет. Например, если дерево создает опасную ситуацию и полностью повалено, необратимо повреждено, утратило жизнеспособность и его вырубка необходима для устранения аварийной ситуации, владельцу участка нужно сфотографировать большое дерево с повреждениями и по телефону уведомить управление о дальнейших действиях, чтобы как можно быстрее устранить риск. После устранения последствий шторма необходимо направить заявление и фотографию большого дерева для получения письменного разрешения. Так же следует действовать, если дерево представляет повышенную опасность: есть риск, что ствол может сломаться или дерево может упасть, ствол расколот, дерево накренилось, корневая система частично вырвана из почвы — и тем самым может угрожать жизни людей, инфраструктуре, движимому или недвижимому имуществу.