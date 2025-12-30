Владельцам земли в Латвии напомнили: даже после бури поваленное большое дерево нельзя убрать без разрешения
Управление охраны природы напоминает, что большие деревья, охраняемые дендрологические насаждения и охраняемые аллеи являются охраняемыми природными ценностями. Поэтому вырубка и/или удаление таких деревьев — даже после повреждений, нанесенных бурей, — возможны только с разрешения управления и при соблюдении особых условий. Заявления землевладельцев об удалении сломанных или поваленных деревьев после бури рассматриваются в приоритетном порядке.
Действия по устранению последствий шторма зависят от того, насколько повреждено дерево и какую потенциальную угрозу оно представляет. Например, если дерево создает опасную ситуацию и полностью повалено, необратимо повреждено, утратило жизнеспособность и его вырубка необходима для устранения аварийной ситуации, владельцу участка нужно сфотографировать большое дерево с повреждениями и по телефону уведомить управление о дальнейших действиях, чтобы как можно быстрее устранить риск. После устранения последствий шторма необходимо направить заявление и фотографию большого дерева для получения письменного разрешения. Так же следует действовать, если дерево представляет повышенную опасность: есть риск, что ствол может сломаться или дерево может упасть, ствол расколот, дерево накренилось, корневая система частично вырвана из почвы — и тем самым может угрожать жизни людей, инфраструктуре, движимому или недвижимому имуществу.
Если дерево полностью повалено, необратимо повреждено и полностью утратило жизнеспособность, но не представляет опасности, землевладелец должен подать в управление заявление на получение письменного разрешения на вырубку (удаление) большого дерева. Такие действия допускаются только после получения разрешения, в котором могут быть указаны специальные условия. В отдельных случаях удаление ствола большого дерева не допускается, если оно является местом обитания какой-либо особо охраняемой разновидности.
Управление напоминает, что вырубка охраняемого дерева допускается только тогда, когда дерево стало опасным и нет других способов устранить угрозу (например, обрезать ветви или установить подпорки), либо когда его жизнеспособность полностью утрачена. Для удаления или вырубки дерева в любом из случаев требуется письменное разрешение управления. Форма заявления доступна на сайте управления в разделе «Atļaujas un saskaņojumi» («Разрешения и согласования»).
Информацию о негативных изменениях дерева, фотографии и заявления, подписанные электронной подписью, следует отправлять на электронную почту соответствующей региональной администрации управления. Эти заявления будут рассматриваться в приоритетном порядке. Для сообщения о срочных работах по устранению рисков рекомендуется связаться с соответствующей региональной администрацией по телефону. Контакты региональных администраций Курземе, Пририжья, Видземе и Латгалии доступны на сайте: www.daba.gov.lv/lv/regionalas-administracijas.
Если нужно уточнить, имеет ли дерево охранный статус, управление предлагает использовать систему природных данных Ozols, где зарегистрированы заявленные большие деревья Латвии.
Подчеркивается, что большое дерево следует воспринимать как самостоятельную экосистему и среду обитания для многих редких и исчезающих групп млекопитающих, птиц, насекомых, грибов и других организмов. Поэтому их охрана и хозяйственное управление регулируются Общими правилами защиты и использования особо охраняемых территорий или индивидуальными правилами конкретной охраняемой территории.
За уход за деревом отвечает владелец земли, на которой находится соответствующее большое дерево. В обязанности владельца также входит соблюдение правил защиты и использования охраняемых территорий и сообщение об имеющихся или возможных изменениях — например, о сломе ветвей или падении дерева.