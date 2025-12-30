Пустой кошелек в новогоднюю ночь считается плохим знаком: что туда положить 31 декабря

Почти у всех новогодних традиций, связанных с деньгами, один и тот же принцип: вы закрепляете намерение небольшим действием. Это работает как якорь. В обычные дни мы быстро возвращаемся к автоматическим привычкам, а 31 декабря — редкий момент, когда многие готовы остановиться, оглянуться на год и сформулировать, чего хотят дальше. Купюра в кошельке, монета в кармане или короткая записка с целью становятся не мистикой, а напоминанием: «в 2026-м я управляю деньгами, а не догоняю их».