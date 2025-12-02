После квартирного скандала Лариса Долина внезапно станет "экспертом" Госдумы РФ по недвижимости

«Если завтра, честно исполнив все условия, покупатель может лишиться собственности из-за махинаций прошлого владельца - значит, фундамент рыночных отношений дал трещину. Именно поэтому мы создали не просто рабочую, а антикризисную группу. Мы объединяем всех, кто на практике сталкивается с этой проблемой, чтобы выработать не точечные решения, а комплексный „противокризисный щит“», — сказал Свищев.