После квартирного скандала Лариса Долина внезапно станет "экспертом" Госдумы РФ по недвижимости
Народную артистку России Ларису Долину, отсудившую свою квартиру у ее покупательницы Полины Лурье, пригласили в Госдуму для обсуждения проблемы продажи вторичной недвижимости.
Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев, передает "Новая газета Европа". По его словам, в ГД создадут рабочую группу по выработке решений о защите покупателей вторичного жилья в России. В обсуждении примут участие депутаты, юристы, сотрудники Росреестра, Минюста, банков, риэлторы, адвокаты, представители шоу-бизнеса, блогеры и пострадавшие граждане. Поучаствовать в обсуждении предложили и Долиной.
«Если завтра, честно исполнив все условия, покупатель может лишиться собственности из-за махинаций прошлого владельца - значит, фундамент рыночных отношений дал трещину. Именно поэтому мы создали не просто рабочую, а антикризисную группу. Мы объединяем всех, кто на практике сталкивается с этой проблемой, чтобы выработать не точечные решения, а комплексный „противокризисный щит“», — сказал Свищев.
По его словам, сейчас проблемы возникают не только при продаже жилья, но и других объектов: автомобилей, дач, гаражей, ценных вещей.
Круглый стол «Кризис доверия на вторичном рынке: правовые механизмы защиты участников сделок» будет организован в Госдуме 17 декабря, уточнил депутат.
В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы вернул Долиной квартиру, которую она продала Полине Лурье за 112 миллионов рублей, чтобы перевести деньги мошенникам. Женщина пыталась обжаловать это решение, но суд встал на защиту обманутой артистки. Из-за этого решения пользователи соцсетей, политики, блогеры и артисты стали активно критиковать Долину и требовать, чтобы она отдала квартиру Лурье. Зрители стали возвращать билеты на концерты певицы, а некоторые ее выступления и вовсе отменили.