Квартиры в Латвии стали покупать быстрее: в декабре на продажу в среднем нужно 47 дней
Рынок жилья в Латвии заметно оживился: за девять месяцев число сделок выросло примерно на 20%, а покупатели стали принимать решения быстрее, сообщает Latio. На фоне снижения EURIBOR и сокращения срока экспозиции квартира по рыночной цене в декабре продавалась в среднем за 47 дней (в апреле было 58), при этом предложение в Риге сжимается, а цены в отдельных сегментах продолжают подрастать.
Специалисты по недвижимости поясняют, что часть статистики формируют сделки, отложенные в предыдущие периоды и завершенные лишь в этом году. Кроме того, после очередного весеннего снижения ставки EURIBOR, сигнализирующего о прохождении пика инфляции, постепенно сокращается и срок, необходимый для продажи жилья.
Данные индекса уверенности покупателей жилья Latio свидетельствуют, что в декабре требовалось в среднем 47 дней, чтобы продать жилье по рыночной цене. Этот показатель в текущем году ежемесячно снижается с апреля, когда он составлял 58 дней.
Также был сделан вывод, что в декабре 19% жилья продавалось в течение одного месяца с момента публикации объявления. Этот показатель в постепенно вырос: с 14% в апреле до 19% в ноябре и декабре.
В декабре 15% продавцов запрашивали несоразмерно высокую по сравнению с рыночной ситуацией цену, что соответствует среднему показателю с апреля текущего года. В декабре 1% покупателей предлагали цену выше указанной в объявлении.
Данные индекса уверенности покупателей жилья свидетельствуют, что в декабре 18% сделок в Риге было заключено на жилье в новостройках.
Latio отмечает, что третий квартал 2025 года на рынке жилья Риги был активен по количеству сделок. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выставленных на продажу квартир в третьем квартале сократилось на 18%, составив в ноябре примерно 4010 предложений. В свою очередь, для аренды было доступно около 3100 квартир. Почти 35% доступного для покупки предложения, или 1405, составило жилье в серийных проектах. По сравнению с октябрем на первичном рынке новостроек предложение в ноябре снизилось на 3% (2030 квартир), цены в объявлениях о продаже остались на среднем уровне 3010 евро за кв. м, а в заключенных сделках средние цены выросли до 2860 евро за кв. м.
По сравнению с концом прошлого года на вторичном рынке новостроек средние цены в микрорайонах выросли на 5% и достигли 2050 евро за кв. м, а в центре Риги рост цен был еще более выражен - на 6%, в результате чего цены достигли 2910 евро за кв. м. На рынке серийных квартир отмечены еще более существенные изменения средних цен. Квадратный метр квартиры в серийном проекте в микрорайонах стоил в среднем 1085 евро, что больше на 7%, а в центре средняя цена держалась на уровне прошлого года - 1430 евро за квадратный метр, что больше на 1%. В ноябре для аренды в серийных зданиях было доступно приблизительно 1150 квартир.
Рост покупательской активности в 2025 году зафиксирован и в регионах.
Среди покупателей все более востребованным становится одно-двухкомнатное жилье, что объясняется не только финансовыми соображениями, но и структурой домохозяйств. По оценкам ОЭСР, все больше жителей Латвии выбирают или вынуждены жить в одиночку. За последнее десятилетие число таких домохозяйств, состоящих из одного человека, выросло в среднем на пять процентных пунктов во всех возрастных группах. Эта тенденция неблагоприятно влияет на способность населения создавать накопления. Несоответствующее современным требованиям, неэффективное с точки зрения экономии энергии жилье - огромная финансовая нагрузка с ничтожными надеждами на рост стоимости.
В то же время Латвия лидирует в ЕС по удельному весу жителей, вынужденных жить в переполненном жилье, причем в этой категории опережает не только средний показатель ЕС (17%), но и Литву и Эстонию. Переполненным жильем считаются условия, при которых жилплощадь на душу населения недостаточна, что негативно влияет на общее качество жизни. Эту проблему особенно испытывают многодетные семьи и жители в регионах, где предложение нового жилья ограничено. В Латвии в таких условиях проживает почти 41% жителей. Несмотря на то, что с 2010 года показатель упал, он остается самым высоким среди стран Балтии.