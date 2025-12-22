Квартиры в Латвии стали покупать быстрее: в декабре на продажу в среднем нужно 47 дней

По сравнению с концом прошлого года на вторичном рынке новостроек средние цены в микрорайонах выросли на 5% и достигли 2050 евро за кв. м, а в центре Риги рост цен был еще более выражен - на 6%, в результате чего цены достигли 2910 евро за кв. м. На рынке серийных квартир отмечены еще более существенные изменения средних цен. Квадратный метр квартиры в серийном проекте в микрорайонах стоил в среднем 1085 евро, что больше на 7%, а в центре средняя цена держалась на уровне прошлого года - 1430 евро за квадратный метр, что больше на 1%. В ноябре для аренды в серийных зданиях было доступно приблизительно 1150 квартир.