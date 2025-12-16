Аплодисменты в суде и фраза "правосудие еще есть": чем закончилось заседание по квартире Долиной
Верховный суд отправил дело о квартире Ларисы Долиной на новое рассмотрение, сообщает корреспондент «Новой газеты Европа» из зала суда. Право собственности на квартиру осталось за покупательницей Полиной Лурье. При этом суд разрешил певице жить в спорной квартире до того, как суд второй инстанции вынесет решение.
Защита Лурье поблагодарила всех, кто их поддерживал: «Мы верили в победу. Верили, что это неправосудное решение отменят. Как это ни высокопарно звучит, мы верили в наше правосудие. И Верховный суд РФ показал: правосудие в России еще есть!», — сказала адвокат Светлана Свириденко.
Зал встретил это решение аплодисментами и одобрительными возгласами. Сама Полина Лурье после оглашения решения расплакалась.
Дело начали рассматривать сегодня. Как сообщает корреспондент «Новой-Европа», суд не стал закрывать заседание по ходатайству стороны Лурье, «учитывая большой общественный резонанс и по этому гражданскому делу и такой же к нему интерес».
Защита Лурье заявила на заседании, что покупательница квартиры была абсолютна уверена во вменяемости Долиной во время сделки. На это, по словам адвоката Светланы Свириденко, повлияло то, что Долина не состояла на учете в психоневрологическом диспансере и была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.
Сторона Лурье потребовала выселить Долину из «спорной квартиры», аргументируя это тем, что сделка по купле-продаже закрыта, денежные средства певица получила в полном объеме, а право собственности на квартиру переоформлено в установленном законом порядке.
Адвокат Долиной Мария Пухова заявила, что хоть Лурье и должна спрашивать деньги с мошенников, певица готова выплатить покупательнице 112 млн рублей. Защита артистки еще раз подчеркнула, что Долина заблуждалась в момент совершения сделки. Как стало известно корреспонденту «Новой-Европы» от источников, знакомых с делом, деньги Долина собирается возвращать в течение трех лет и без учета инфляции.
Представитель Генеральной прокуратуры РФ Илья Русаков выступил против принудительного выселения Долиной и попросил оставить квартиру ей, но деньги за недвижимость вернуть Лурье. Он также заявил, что позиция Долиной «лишена правовых оснований». Прокурор добавил, что суды первой и последующих инстанций хоть и допустили «существенные нарушения» (они, в частности, отказали покупательнице в денежной компенсации), но пришли к «правомерному и обоснованному выводу» о признании сделки недействительной, так как Долина действовала под влиянием мошенников.
В чем заключается дело?
Дело народной артистки Ларисы Долиной, которая продала пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей Полине Лурье и перевела деньги мошенникам, приобрело общероссийский резонанс.
Обман раскрылся, когда Лурье потребовала освободить жилье. После публичного признания о мошенничестве Долина подала иск о признании сделки недействительной. Хамовнический суд вернул певице элитное жилье, признав сделку недействительной из-за заблуждения продавца. Покупательница, несмотря на реальные платежи, осталась и без жилья, и без денег.
Апелляция и кассация оставили решение в силе, отказав Лурье и во взыскании убытков. Суды указали, что она может требовать компенсации с самих мошенников. По уголовному делу суд осудил четверых фигурантов, они получили от 4 до 7 лет колонии и штрафы.
После того, как Долина подала жалобу в Верховный суд, на шоу «Пусть говорят» она заявила о готовности вернуть деньги. В свою очередь, Лурье в день выхода передачи в эфир отказалась от мирового соглашения, поскольку оно предполагало многолетнюю рассрочку без учета инфляции.
Прецедент поставил под угрозу вторичный рынок недвижимости. Покупатели стали рисковать потерей и средств, и имущества в случае, если продавец позже заявит о мошенничестве. Это уже окрестили «эффектом Долиной». По данным Российской гильдии риелторов, количество судебных дел, в которых бывшие владельцы пытаются оспорить совершенные сделки с недвижимостью, за последний год выросло на 15–20%.
Почему решение Верховного суда важно
Решение Верховного суда определяет, как будут решаться похожие споры по всей стране потом: хотя прецедентное право в России не действует, нижестоящие суды учитывают подходы вышестоящих, тем более ВС.
Юрист Алексей Каменский в разговоре с «Фонтанкой» рассмотрел три варианта, как мог бы поступить суд:
- Решение оставлено в силе. Это поставит окончательную точку в споре. У покупательницы Полины Лурье останется лишь возможность обратиться в Конституционный суд, оспаривая конституционность примененного закона.
- Дело направлено на новое рассмотрение. ВС может вернуть его в любую из предыдущих инстанций — Хамовнический районный суд, Московский городской или Второй кассационный суд — если усмотрит в их решениях нарушения.
- Принято новое решение. Суд вправе вынести окончательный вердикт самостоятельно (п. 5 ст. 390.15 ГПК РФ).
«Если ВС оставит решение в силе («засилит» на жаргоне юристов), то районные суды пойдут штамповать по накатанной, уменьшится процент дел, когда квартиру оставляют за покупателем. Если не засилит — всё будет наоборот, суды будут смелее отказывать истцам», — объяснил Каменский.
При этом решение ВС по делу Долиной не стало автоматическим основанием для пересмотра уже завершенных дел, отметил Каменский. Однако если процесс еще идет, стороны могут ссылаться на позицию суда в своих жалобах, и велика вероятность, что их услышат, добавил эксперт.