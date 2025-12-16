Аплодисменты в суде и фраза "правосудие еще есть": чем закончилось заседание по квартире Долиной

Представитель Генеральной прокуратуры РФ Илья Русаков выступил против принудительного выселения Долиной и попросил оставить квартиру ей, но деньги за недвижимость вернуть Лурье. Он также заявил, что позиция Долиной «лишена правовых оснований». Прокурор добавил, что суды первой и последующих инстанций хоть и допустили «существенные нарушения» (они, в частности, отказали покупательнице в денежной компенсации), но пришли к «правомерному и обоснованному выводу» о признании сделки недействительной, так как Долина действовала под влиянием мошенников.