airBaltic меняет руководство: новым исполнительным директором латвийской авиакомпании стал гражданин Финляндии
Сегодня к работе приступает новый исполнительный директор латвийской авиакомпании airBaltic Эрно Хильден. Финский специалист с более чем 25-летним опытом в авиации и финансах ранее занимал руководящие посты в SAS, Finnair и Saudi Arabian Airlines.
Сегодня приступает к работе новый исполнительный директор латвийской авиакомпании airBaltic Эрно Хильден. Как ранее сообщили в авиакомпании, Хильден имеет более чем 25-летний международный опыт работы в авиационной и финансовой сферах. Он является гражданином Финляндии. До июня этого года он занимал должности исполнительного вице-президента и финансового директора группы скандинавской авиакомпании SAS Scandinavian Airlines. Ранее он также занимал руководящие посты в Saudi Arabian Airlines Group и Finnair Plc, где работал финансовым директором, операционным директором и членом правления.
До 1 декабря этого года обязанности исполнительного директора airBaltic исполнял член правления Паулс Цалитис. После этого он продолжит выполнять функции операционного директора и работать в составе правления компании.
Как сообщалось, 7 апреля этого года совет airBaltic принял решение освободить от должности председателя правления и исполнительного директора компании Мартина Гаусса, занимавшего этот пост с 1 ноября 2011 года.
В ходе конкурса на должность исполнительного директора airBaltic конкурсная комиссия рассмотрела заявки более 40 кандидатов из почти 30 стран. Во второй тур прошли восемь кандидатов, в третий - четверо.