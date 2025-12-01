airBaltic меняет руководство: новым исполнительным директором латвийской авиакомпании стал гражданин Финляндии

Сегодня приступает к работе новый исполнительный директор латвийской авиакомпании airBaltic Эрно Хильден. Как ранее сообщили в авиакомпании, Хильден имеет более чем 25-летний международный опыт работы в авиационной и финансовой сферах. Он является гражданином Финляндии. До июня этого года он занимал должности исполнительного вице-президента и финансового директора группы скандинавской авиакомпании SAS Scandinavian Airlines. Ранее он также занимал руководящие посты в Saudi Arabian Airlines Group и Finnair Plc, где работал финансовым директором, операционным директором и членом правления.