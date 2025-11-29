Проблема с программным обеспечением самолетов Airbus может затронуть путешественников по всему миру

Airbus сообщил, что «интенсивное солнечное излучение может повредить данные, критически важные для работы систем управления полётом». По данным компании, это может затронуть «значительное количество самолётов семейства A320, которые находятся в эксплуатации». Для большинства самолётов обновление ПО займет «несколько часов», однако примерно для 1000 машин процесс «продлится [несколько] недель», сообщил источник, знакомый с ситуацией.