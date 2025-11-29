Проблема с программным обеспечением самолетов Airbus может затронуть путешественников по всему миру
Пассажиров предупреждают о возможных сбоях в авиасообщении после заявления авиастроительной компании Airbus в пятницу: до 6000 самолетов A320 может потребовать обновления программного обеспечения. Европейский производитель самолётов рекомендовал своим клиентам принять «немедленные меры предосторожности» после анализа технического сбоя, произошедшего в октябре на рейсе JetBlue.
Airbus сообщил, что «интенсивное солнечное излучение может повредить данные, критически важные для работы систем управления полётом». По данным компании, это может затронуть «значительное количество самолётов семейства A320, которые находятся в эксплуатации». Для большинства самолётов обновление ПО займет «несколько часов», однако примерно для 1000 машин процесс «продлится [несколько] недель», сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) заявило, что Airbus проинформировал его о проблеме. «Эти меры могут вызвать краткосрочные сбои в расписании рейсов и создать неудобства для пассажиров», — отметили в агентстве, подчеркнув, что «безопасность превыше всего».
Сбой возник в программном обеспечении компьютера управления элеватором и элеронами (ELAC), который производит компания Thales. Однако представитель Thales сообщил AFP, что «данная функция относится к части ПО, за которую Thales не несет ответственность».
Airbus не указал в своём заявлении, какая компания разработала проблемное ПО. «Airbus признает, что эти рекомендации приведут к операционным неудобствам для пассажиров и клиентов», — заявили в компании, извинившись за возможные проблемы.
Самолет A320 авиакомпании JetBlue 30 октября столкнулся с проблемой управления полётом из-за компьютерного сбоя. Во время рейса из мексиканского Канкуна в американский Ньюарк самолёт внезапно потерял высоту, и пилотам пришлось экстренно приземлиться в городе Тампа (штат Флорида). Американские СМИ цитировали местных пожарных, которые сообщили о нескольких пострадавших пассажирах. В JetBlue пока не ответили на запрос AFP о комментариях.
Конкурирующая авиакомпания American Airlines сообщила, что уже начала обновление ПО после заявления Airbus и ожидает устранить проблему у «большинства» из примерно 340 затронутых самолётов к субботе.
United Airlines заявила, что на неё этот инцидент «не повлиял», но подробностей не привела.
Самолеты семейства A320 выпускаются с 1988 года и являются самыми продаваемыми пассажирскими самолётами в мире. По данным на конец сентября, Airbus продал 12 257 таких машин, тогда как Boeing реализовал 12 254 самолётов модели 737.