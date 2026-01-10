"Время говорить с Россией": премьер Италии Мелони призывает ЕС к прямому диалогу; Зеленский не против
Премьер Италии Джорджа Мелони призвала ЕС возобновить прямой диалог с Россией по прекращению войны в Украине и назначить специального посланника, подчеркнув, что Европе необходимо говорить "одним голосом", если она хочет влиять на переговоры.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в пятницу выразила мнение, что Европейскому союзу (ЕС) следует возобновить диалог на высоком уровне с Россией по вопросу прекращения войны на Украине и назначить специального посланника для ведения переговоров. «Я думаю, что для Европы настало время говорить с Россией», — заявила Мелони.
"Потому что в случае, если Европа решит участвовать в этой фазе переговоров, разговаривая только с одной из вовлеченных сторон (...), ее позитивный вклад будет ограниченным", — считает премьер-министр Италии.
Она сказала, что согласна с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который в декабре заявил, что Европе было бы полезно восстановить отношения с российским лидером Владимиром Путиным в контексте войны на Украине. Поскольку контакты между ЕС и Россией после вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года фактически прекращены, Вашингтон взял на себя ведущую роль в переговорах о прекращении войны.
Мелони сказала, что трудно сказать, кто со стороны ЕС мог бы участвовать в переговорах. "У нас эта проблема существует с самого начала переговоров. Говорят многие голоса, существует множество форматов", — добавила она, отметив, что именно поэтому всегда поддерживала назначение специального европейского посланника по украинскому вопросу. По ее мнению, это позволило бы европейцам говорить одним голосом.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что он не выступает против прямых переговоров европейских государств с Россией - особенно если Путин осознает серьезность этих переговоров. "Я не против того, чтобы Европа вела переговоры с Россией, особенно сейчас, когда США оказывают давление, а Европа начала говорить о гарантиях безопасности", – сказал он.
"Мы движемся к финальной стадии, даже если еще не знаем, как она будет выглядеть", – добавил украинский президент.