"Время говорить с Россией": премьер Италии Мелони призывает ЕС к прямому диалогу; Зеленский не против

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что он не выступает против прямых переговоров европейских государств с Россией - особенно если Путин осознает серьезность этих переговоров. "Я не против того, чтобы Европа вела переговоры с Россией, особенно сейчас, когда США оказывают давление, а Европа начала говорить о гарантиях безопасности", – сказал он.