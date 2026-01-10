Вино в воду не превратилось: в Улброке задержали пьяную водительницу

Муниципальная полиция Ропажского края опубликовала в социальных сетях шутливое, но поучительное сообщение о происшествии в Улброке, где одна дама решила испытать на себе "новогоднее чудо" — "превратить" вино в воду и спокойно уехать домой за рулем.