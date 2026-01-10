Вино в воду не превратилось: в Улброке задержали пьяную водительницу
Муниципальная полиция Ропажского края с иронией рассказала в соцсетях о женщине в Улброке, которая решила поверить в новогоднее чудо, но вместо магии получила год без водительских прав.
Муниципальная полиция Ропажского края опубликовала в социальных сетях шутливое, но поучительное сообщение о происшествии в Улброке, где одна дама решила испытать на себе "новогоднее чудо" — "превратить" вино в воду и спокойно уехать домой за рулем.
Как сообщают полицейские, сотрудники видеонаблюдения заметили, что женщина перелила алкогольный напиток в пластиковую бутылку и отправилась прогуляться по набережной Улброки. Спустя некоторое время та же самая персона вернулась к автомобилю и уехала.
Информация была немедленно передана патрульному экипажу, который вскоре остановил транспортное средство. При проверке у водительницы было зафиксировано алкогольное опьянение.
В итоге никакого чуда не произошло: вино не стало водой, и вместо волшебного превращения женщина получила вполне реальное наказание - ей на год запретили управлять автомобилем.