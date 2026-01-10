Активисты бьют в набат: ценные латвийские леса хотят сжечь в топках котельных
В ближайшее время Министерство земледелия планирует направить на утверждение в правительство поправки к правилам о критериях устойчивости биомассы в энергетике. В них включено определение старых лесов, согласно которому от заготовки древесины для энергетики юридически будут защищены только те старые леса, которые уже находятся на особо охраняемых природных территориях. Это позволило бы и в дальнейшем сжигать в котельных древесину из старых лесов, называя ее возобновляемым энергоресурсом. Инициатива экологических организаций Zaļais barometrs призывает Кабинет министров не допустить утверждения такого определения.
Неправильное определение
Как указывают активисты, старые леса являются природной ценностью Латвии и гарантией устойчивого будущего — они сохраняют биологическое разнообразие лесов, накапливают большое количество углерода, помогают противостоять последствиям изменения климата и служат местом отдыха и вдохновения для жителей Латвии. Но защиту старых лесов в Латвии осложняет отсутствие как единого понимания между лесной отраслью и экспертами по охране природы того, что следует считать старыми лесами, так и отсутствия до настоящего времени четкого определения в нормативных актах.
В ближайшее время в Кабинете министров будет рассматриваться определение старых лесов, разработанное Министерством земледелия без консультаций с учеными-экологами и природоохранными учреждениями, а также без учета ранее высказанных возражений против первоначальных вариантов, предложенных министерством.
Можем потерять природу Латвии
Предложенные Министерством земледелия варианты определения предусматривают, что старые леса могут находиться только на уже существующих особо охраняемых природных территориях, одновременно устанавливая необоснованно высокие критерии — как возрастные пороги от 100–120 лет для лиственных пород и 150–180 лет для хвойных, так и минимальную площадь от 20 до 50 гектаров в зависимости от редакции правил. С учетом высокой фрагментации лесов в Латвии такой подход вызывает опасения относительно возможных попыток ограничить расширение охраняемых территорий.
Нельзя допустить принятия предложенного Министерством земледелия определения. Европейская комиссия уже указала, что такое определение должно разрабатываться на основе научных фактов и приниматься открыто и добросовестно. Поэтому активисты призывают Кабинет министров принять решение ответственно и не рисковать утратой природных ценностей Латвии, восстановить которые будет крайне сложно.