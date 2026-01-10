Активисты бьют в набат: ценные латвийские леса хотят сжечь в топках котельных

Предложенные Министерством земледелия варианты определения предусматривают, что старые леса могут находиться только на уже существующих особо охраняемых природных территориях, одновременно устанавливая необоснованно высокие критерии — как возрастные пороги от 100–120 лет для лиственных пород и 150–180 лет для хвойных, так и минимальную площадь от 20 до 50 гектаров в зависимости от редакции правил. С учетом высокой фрагментации лесов в Латвии такой подход вызывает опасения относительно возможных попыток ограничить расширение охраняемых территорий.