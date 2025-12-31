Латвия зарастает лесом быстрее, чем многие другие страны ЕС
Темпы роста лесов существенно различаются между странами ЕС и во многом зависят от пород деревьев и возраста лесных насаждений.
По данным Eurostat, в 2023 году самый высокий рост лесов был зафиксирован в Португалии — 11,1% (измеряется как чистый прирост по отношению к начальному запасу древесины). Далее следуют Дания с показателем 7,6% и Ирландия — 6,8%. На другом конце шкалы Мальта не зафиксировала роста вовсе, а самый низкий рост отмечен на Кипре — 1,6%, за ним следуют Эстония и Болгария, где показатель составил по 1,8%.
У Латвии примерно с 3% роста - средний по ЕС показатель. Лишь в 9 странах Европы леса прирастают в больших объемах, чем в ЛР.
Европейская статистика показывает, что в Латвии объемы леса стабильно растут с 1990 года, когда объемы древесины латвийских лесов оценивались в 442 млн кубических метров. Сейчас, в 2025 году, эти объемы оцениваются уже в 655 млн кубических метров.
Для оценки чистого прироста запасов древесины необходимо учитывать объемы заготовки и естественные потери. В 2023 году 17 стран сообщили об увеличении показателей по сравнению с предыдущим годом. Наибольшие темпы роста показали Ирландия с приростом 3,6%, Дания — 3,2% и Кипр — 1,6%. В то же время в ряде стран был зафиксирован спад, в том числе в Литве — минус 1,8%, Чехии — минус 1,7% и Эстонии — минус 0,6%.
В латвийских лесах обитают не только деревья, но и разные животные. Как ранее сообщал Otkrito.lv, в стране недавно обнаружили три десятка неучтенных медведей.