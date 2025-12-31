Латвия зарастает лесом быстрее, чем многие другие страны ЕС

Для оценки чистого прироста запасов древесины необходимо учитывать объемы заготовки и естественные потери. В 2023 году 17 стран сообщили об увеличении показателей по сравнению с предыдущим годом. Наибольшие темпы роста показали Ирландия с приростом 3,6%, Дания — 3,2% и Кипр — 1,6%. В то же время в ряде стран был зафиксирован спад, в том числе в Литве — минус 1,8%, Чехии — минус 1,7% и Эстонии — минус 0,6%.