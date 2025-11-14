В латвийских лесах обнаружили три десятка ранее неучтенных медведей

До сих пор медведи в Латвии не зимовали: они приходили из соседних стран и возвращались на свою родину, чтобы провести там зиму. Однако в последние годы медведи зимуют и в Латвии, поэтому неизбежно увеличивается число случайных встреч. Для медведей, как и для других диких животных, характерно оставлять на своей территории следы, по которым их можно вовремя идентифицировать.