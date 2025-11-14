В латвийских лесах обнаружили три десятка ранее неучтенных медведей
В лесах Латвии обитает около 150 бурых медведей (Ursus arctos), что на 30 медведей больше, чем считалось ранее, свидетельствуют последние данные мониторинга.
Как сообщили в Управлении охраны природы (Dabas aizsardzības pārvalde - DAP), численность медведей в последние годы стабильно растёт, и вместе с этим увеличивается вероятность встретить их в природе. В Латвии бурый медведь является охраняемым видом.
До сих пор медведи в Латвии не зимовали: они приходили из соседних стран и возвращались на свою родину, чтобы провести там зиму. Однако в последние годы медведи зимуют и в Латвии, поэтому неизбежно увеличивается число случайных встреч. Для медведей, как и для других диких животных, характерно оставлять на своей территории следы, по которым их можно вовремя идентифицировать.
Бурый медведь — крупнейший хищник Латвии, способный прожить до 30 лет. Самки могут достигать веса до 150 килограммов, самцы — до 300 килограммов, и у этого животного нет природных врагов. Медведи заселяют обширные старые лесные массивы, предпочитая смешанные леса, граничащие с болотами, вырубками или водоёмами. Для зимней спячки они устраивают берлогу в сухих местах неподалёку от воды.
Обычно медведи отправляются в спячку с октября по декабрь и просыпаются в марте или апреле. Преждевременное пробуждение могут вызвать изменения климата, погодные условия или помехи, например, лесозаготовка или охота вблизи берлоги. В обычной жизни медведи не агрессивны и в большинстве случаев избегают людей, однако могут стать опасными, если их слишком рано разбудить, ранить или если медведица защищает медвежат.