Не делайте этой ошибки! Жителям Латвии рассказали о том, как избежать встречи с медведем
В Латвии популяция бурых медведей постепенно растёт, и в настоящее время исследователи полагают, что в стране насчитывается около 150 особей этого вида. В Северной Видземе их присутствие становится всё более заметным.
Осенью, когда в лес отправляются грибники, ягодники и туристы, вопрос о том, как людям сосуществовать с этим охраняемым животным, становится особенно актуальным.
Прежде чем думать о том, как действовать при непосредственной встрече с медведем, эксперты призывают делать всё возможное, чтобы её избежать. Отправляясь в лес, следует оставаться на тропах и дорогах, создавать небольшой шум, чтобы косолапый заметил человека и сам предпочёл удалиться. «В большинстве случаев медведь сам выбирает уйти от человека — у него хорошее обоняние и слух, и он замечает нас первым», — пговорят специалисты.
Риски для сосуществования создаёт осознанное поведение людей, которое приучает медведя к присутствию человека. Самая опасная ошибка — подкармливание животного. Это особенно актуально сейчас, когда, например, охотники продолжают оставлять корм для кабанов на кормовых площадках, хотя их численность снизилась и корм остаётся несъеденным, или в случаях, когда люди сознательно оставляют мёд и другие лакомства, чтобы приманить медведя. Не менее важно не оставлять пищевые отходы в природе на популярных маршрутах. В таких ситуациях косолапый может начать воспринимать человека как поставщика пищи и стать настойчивым. Медведя могут привлекать и компостные кучи на придомовых участках.
Вопреки распространённым представлениям о рационе животного питание медведя в основном состоит из продуктов растительного происхождения — ягод, орехов и побегов. Мясо составляет лишь небольшую часть — главным образом падаль, немного собственной добычи, а также насекомые, их куколки и личинки. Тем не менее известно, что в качестве особого лакомства медведь нередко выбирает мёд. Поэтому важно, чтобы пчеловоды заблаговременно внедряли превентивные меры и делали пасеки безопасными, чтобы сладость не была легко доступна. Защита необходима и для сельскохозяйственных животных. В обоих случаях электрические ограждения, сторожевые собаки и различные звуковые и световые отпугиватели помогают снизить риск визитов медведя.
Наша популяция всё ещё сравнительно молодая, и в ней преобладают самцы. Зато у соседей в Эстонии картина совсем иная. Там популяция медведей за последние двадцать лет почти удвоилась — примерно с 500 до почти 1000 особей. В 2024 году зарегистрировано 112 медвежьих семей с детёнышами — самый высокий показатель в истории страны. Такая большая популяция означает и более частые вызовы для хозяйств — повреждённые пасеки и рулоны силоса, а также нападения на скот, за что государство выплачивает компенсации.
В отличие от Латвии, где в 2024 году оценка численности медведей составляла около 150 особей, в Эстонии популяция более чем в шесть раз больше. Там в настоящее время осуществляются регулируемые отстрелы медведей, необходимость и допустимость которых по-прежнему обсуждается в обществе.
