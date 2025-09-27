Не делайте этой ошибки! Жителям Латвии рассказали о том, как избежать встречи с медведем

Наша популяция всё ещё сравнительно молодая, и в ней преобладают самцы. Зато у соседей в Эстонии картина совсем иная. Там популяция медведей за последние двадцать лет почти удвоилась — примерно с 500 до почти 1000 особей. В 2024 году зарегистрировано 112 медвежьих семей с детёнышами — самый высокий показатель в истории страны. Такая большая популяция означает и более частые вызовы для хозяйств — повреждённые пасеки и рулоны силоса, а также нападения на скот, за что государство выплачивает компенсации.