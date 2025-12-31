Financial Times: после прекращения огня в Украине Европу ждет экономический ренессанс
Экономическая ситуация в Европе может улучшиться в случае урегулирования конфликта в Украине или по крайней мере достижения устойчивого прекращения огня, пишет Financial Times.
Мирное урегулирование ситуации на Украине или по крайней мере достижение устойчивого прекращения огня может значительно улучшить экономическую ситуацию в Европе. В этом случае цены на энергоносители снизятся и вырастет европейский экспорт, что может запустить «благотворный цикл» и «европейский ренессанс», пишет FT со ссылкой на 88 опрошенных экономистов.
Некоторые эксперты считают, что перспективы роста экономики Европы в 2026 году будут зависеть от программы Германии по инфраструктурным проектам и обороне, финансируемой за счет заемных средств в размере 1 трлн евро. Другие специалисты высказали мнение, что бюджетное стимулирование Берлина сойдет на нет на фоне устойчивых структурных проблем и геополитической неопределенности.
Согласно опросу FT, рост экономики еврозоны в 2026 году замедлится на 0,2 процентных пункта, до 1,2% и достигнет 1,4% к 2027 году. Прогноз совпадает с ожиданиями Европейского центрального банка (ЕЦБ). При этом экономисты ожидали роста европейской экономики всего на 0,9% в 2025-м, однако результат значительно превысил ожидания, достигнув 1,4%. Оптимистично настроенные эксперты считают, что базовая устойчивость экономики Европы будет усилена фискальным стимулированием: главный стратег Nordea Ян фон Герих прогнозирует рост в 2026-м на уровне 1,5%, главный экономист финского банка OP Pohjola Рейо Хейсканен ожидает «возвращения Северной Европы».
Специалисты сошлись во мнении, что ЕЦБ вернул контроль над инфляцией. Большинство экспертов ожидают, что регулятор достигнет среднесрочной цели в 2% в 2027 году, в 2026-м рост цен ожидается на уровне 1,9%. Три четверти опрошенных газетой экономистов также считают, что ключевая ставка регулятора останется на уровне 2% до конца 2026 года, а к концу 2027 года ЕЦБ один раз повысит ставку, до 2,25%. В перспективе экономический рост будет «в меньшей степени зависеть от денежно-кредитной политики и в большей — от исполнения бюджетных мер, уровня доверия и прогресса в структурных реформах», отметила экономист Pictet Asset Management Сабрина Ханниче.
Что ждет Латвию в 2026 году? Как ранее писал Otkrito.lv, латвийские власти утверждают, что 2025 год для страны был хорошим, а 2026 будет еще лучше.