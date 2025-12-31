Financial Times: после прекращения огня в Украине Европу ждет экономический ренессанс

Специалисты сошлись во мнении, что ЕЦБ вернул контроль над инфляцией. Большинство экспертов ожидают, что регулятор достигнет среднесрочной цели в 2% в 2027 году, в 2026-м рост цен ожидается на уровне 1,9%. Три четверти опрошенных газетой экономистов также считают, что ключевая ставка регулятора останется на уровне 2% до конца 2026 года, а к концу 2027 года ЕЦБ один раз повысит ставку, до 2,25%. В перспективе экономический рост будет «в меньшей степени зависеть от денежно-кредитной политики и в большей — от исполнения бюджетных мер, уровня доверия и прогресса в структурных реформах», отметила экономист Pictet Asset Management Сабрина Ханниче.