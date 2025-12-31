Латвийские власти утверждают, что 2025 год для страны был хорошим, а 2026 будет еще лучше
Министерство финансов Латвии выступило с обзором уходящего года. Как указывает ведомство, в 2025 году рост экономики Латвии превысил прогнозы. Это было обусловлено рядом факторов, в том числе пересмотром данных Центрального статистического управления, а также сильным ростом производственных отраслей.
Минфин отмечает, что значительный вклад внес резкий рост инвестиций за счет активизации реализации проектов фондов Европейского союза, увеличения кредитования и роста инвестиций частного сектора. Одновременно рост был зафиксирован практически во всех отраслях сферы услуг. В целом в 2025 году, по предварительной оценке, рост валового внутреннего продукта в сопоставимых ценах может составить 1,7–2,0%.
Наблюдаемое в этом году ускорение экономического роста сохранится и в начале 2026 года, а в целом в следующем году рост ВВП ожидается более быстрым, чем в 2025 году. Рост по-прежнему будет обеспечиваться увеличением инвестиций, а также восстановлением экспорта и частного потребления. Более сильный по сравнению с 2025 годом экономический рост прогнозируется и на всем среднесрочном горизонте.
Далее Минфин ЛР сообщает, что перспективы экспорта в 2026 году в целом оцениваются как благоприятные, однако стремительного роста экспорта не ожидается. В ноябре 2025 года Европейская комиссия повысила прогноз экономического роста ЕС на 2025 год на 0,3 процентного пункта до 1,4%. В то же время совокупный прогноз экономического роста крупнейших торговых партнеров Латвии на 2025 год был снижен на 0,3 процентного пункта, при этом рост на уровне 1,5% прогнозируется более медленным, чем в 2024 году. Тем не менее он по-прежнему превышает средний прогноз экономического роста ЕС и еврозоны, что свидетельствует о том, что развитие в странах — торговых партнерах Латвии ожидается несколько более быстрым, чем в ЕС в целом.
"Позитивные тенденции проявляются и в обрабатывающей промышленности", - сообщает Минфин. Оценка экспортных заказов латвийскими предприятиями обрабатывающей промышленности в ноябре этого года на ближайшие месяцы существенно улучшилась, достигнув наивысшего уровня с сентября 2022 года.
"В целом это соответствует тенденциям в обрабатывающей промышленности и строительстве в ЕС, которые являются ключевыми отраслями в контексте развития экспорта товаров Латвии", - подчеркивает ведомство.
Независимые эксперты, однако, не столь оптимистично смотрят в будущее Латвии как Минфин ЛР, и, как ранее писал Otkrito.lv, видят на горизонте сгущающиеся тучи.