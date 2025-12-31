Латвийские власти утверждают, что 2025 год для страны был хорошим, а 2026 будет еще лучше

Далее Минфин ЛР сообщает, что перспективы экспорта в 2026 году в целом оцениваются как благоприятные, однако стремительного роста экспорта не ожидается. В ноябре 2025 года Европейская комиссия повысила прогноз экономического роста ЕС на 2025 год на 0,3 процентного пункта до 1,4%. В то же время совокупный прогноз экономического роста крупнейших торговых партнеров Латвии на 2025 год был снижен на 0,3 процентного пункта, при этом рост на уровне 1,5% прогнозируется более медленным, чем в 2024 году. Тем не менее он по-прежнему превышает средний прогноз экономического роста ЕС и еврозоны, что свидетельствует о том, что развитие в странах — торговых партнерах Латвии ожидается несколько более быстрым, чем в ЕС в целом.