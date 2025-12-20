Экономист объяснил, почему 2026-й год вряд ли будет для жителей Латвии самым хорошим

Косвенные риски создает и ситуация в США. Хотя в настоящее время риск относительно ниже, чем несколько лет назад, в последнее время он снова заметно вырос. Генеральный директор инвестиционного банка JP Morgan Джейми Даймон недавно предупредил, что рецессия в США в 2026 году весьма вероятна по ряду причин, в то время как Goldman Sachs и Ernst&Young утверждают, что вероятность рецессии в США в следующем году составляет от 30 до 40 процентов. Спад экономики США затронет Латвию главным образом через крупных торговых партнеров — Германию и Швецию.