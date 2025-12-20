Экономист объяснил, почему 2026-й год вряд ли будет для жителей Латвии самым хорошим
"Что ожидает Латвию в следующем году? Следует признать, что экономическая стабильность последних лет постепенно отступает, и на горизонте сгущаются тучи, обещая новые вызовы", - пишет в своем комментарии экономист BigBank Рауль Эаметс.
Неустойчивый подход
"Латвии как участнице открытой и ориентированной на экспорт экономики необходимо внимательно следить за ситуацией и проводить собственные исследования. Два основных фактора риска — замедление ведущих экспортных рынков и углубление структурных проблем в еврозоне — требуют проактивных, а не реактивных действий", - отмечает экономист.
Сейм Латвийской Республики 4 декабря принял государственный бюджет на 2026 год. Мы видим, что на оборону в странах Балтии направлен исторически крупнейший бюджет: в Латвии это 2,2 миллиарда евро, в Эстонии — 2,4 миллиарда евро, а в Литве — 4,9 миллиарда евро. Это, в свою очередь, способствует росту бюджетного дефицита. Данные показывают, что долговая нагрузка Латвии к 2029 году вырастет до 56,4 процента от ВВП, в случае Литвы — до 52,9 процента, а прогноз для Эстонии более благоприятный — 34,4 процента от ВВП. Такой подход не является устойчивым, полагает эксперт.
Зависимость от Германии
Еще один фактор риска — экономика Латвии в высокой степени зависит от экспорта в Германию, даже в большей мере, чем, например, экономика Эстонии. Немецкая экономика, которая долгое время была движущей силой Европы, в настоящее время переживает серьезные структурные трудности, и неизвестно, насколько быстро стране удастся провести необходимые реформы. Кроме того, пока неясно влияние тарифов Соединенных Штатов Америки на экспорт Германии.
Латвийским предприятиям необходимо искать способы снижения издержек и повышения эффективности. Однако этого будет недостаточно. Требуется сократить зависимость от германского рынка. Германия считается важнейшей экономикой Европы, но рост ее экономики в этом году прогнозируется на уровне, близком к нулю. Это сигнал о том, что зависимость от этого рынка необходимо срочно снижать.
Германия, которая исторически известна осторожной бюджетной политикой, в настоящее время также планирует существенно увеличить инвестиции в оборону. Ожидается, что эти вложения, как и в странах Балтии, будут финансироваться за счет заимствований. При этом уже сейчас объем неурегулированных обязательств ведущих экономик еврозоны вызывает серьезные опасения: долг Италии длительное время превышает 130 процентов ВВП, а долг Франции достиг 116 процентов. Если долги будут продолжать расти по всей еврозоне, вскоре может не остаться никого, кто будет «тянуть телегу Европейского союза».
Дополнительные вызовы
На Балтийский регион в целом влияет и ситуация в Польше, которая в значительной степени связана с Германией. Хотя у Польши есть независимая монетарная политика, это может стать дополнительным вызовом и для нас. Наихудший сценарий — Польша может девальвировать злотый, тем самым повысив конкурентоспособность своего экспорта и вытеснив часть балтийских производителей с общих рынков.
Косвенные риски создает и ситуация в США. Хотя в настоящее время риск относительно ниже, чем несколько лет назад, в последнее время он снова заметно вырос. Генеральный директор инвестиционного банка JP Morgan Джейми Даймон недавно предупредил, что рецессия в США в 2026 году весьма вероятна по ряду причин, в то время как Goldman Sachs и Ernst&Young утверждают, что вероятность рецессии в США в следующем году составляет от 30 до 40 процентов. Спад экономики США затронет Латвию главным образом через крупных торговых партнеров — Германию и Швецию.
Цены готовы взлететь
Инфляция в Латвии также продолжит расти. В законопроекте о государственном бюджете на 2026 год прогноз инфляции повышен до 3,5 процента. В основном это связано с ростом цен на энергоносители, в частности на теплоснабжение, а также на продукты питания. Хотя Министерство финансов в последующие годы прогнозирует постепенное снижение инфляции (в 2026 году — до 2,3 процента, а в дальнейшем — до 2,2 процента), геополитические и другие упомянутые риски могут существенно скорректировать этот прогноз, и он может оказаться не столь оптимистичным.
Это означает, что необходимо задуматься о более эффективном управлении инфляцией. Долгосрочная инфляция снижает нормы прибыли и обесценивает накопленные средства. Предприятиям следует пересмотреть цены, долгосрочные договоры с поставщиками и грамотно управлять свободными средствами — хранение денег «в носке» становится крайне невыгодным. Инфляция сохранится достаточно долго, поэтому заимствование в банках даже под низкие процентные ставки оправдано, так как со временем деньги «изнашиваются», и кредиты становится легче возвращать.
Ранее Otkrito.lv приводил мнение экономиста, который считает, что население Латвии вовсе не такое бедное, как многие себе представляют.