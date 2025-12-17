Экономист считает, что население Латвии вовсе не такое бедное, как многие себе представляют

"Нет сомнений, что доходы должны расти, правительству необходимо работать не покладая рук, банкам — кредитовать, а пахарям — пахать, но и в системе ценностей самих жителей финансовая безопасность должна занимать более высокое место. Есть ощущение, что было бы недостаточно, если бы Дед Мороз подарил каждому латвийцу по конверту. Реальные доходы за 30 лет выросли более чем в три раза. Следовательно, большая часть общества может накапливать больше, просто необходимо сделать выбор. Увеличению сбережений явно мешает то, что представление о «выживании» не высечено в камне и меняется вместе с уровнем средних доходов. Возможно, может помочь самоирония по отношению к присущей людям склонности соревноваться с другими", - пишет специалист.