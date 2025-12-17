Экономист считает, что население Латвии вовсе не такое бедное, как многие себе представляют
Экономист Петерис Страутиньш размышляет о доходах жителей Латвии. По его мнению, было бы неплохо взглянуть на ситуацию в стране в мировом разрезе.
"У жителей Латвии слабая финансовая защищенность — их способность покрывать неожиданные расходы является второй самой низкой среди стран ЕС", - пишет в своем комментарии Петерис Страутиньш.
Он объясняет, что поскольку речь идет о неспособности справиться с краткосрочным ростом расходов, а не о резервах, созданных на старость, в данном случае это нельзя объяснить коротким периодом жизни в современном капитализме, в котором была возможность накапливать. В Польше схожие доходы и схожие темпы их роста, однако показатель финансовой уязвимости домохозяйств там лучше, чем в среднем по ЕС.
"Нет сомнений, что доходы должны расти, правительству необходимо работать не покладая рук, банкам — кредитовать, а пахарям — пахать, но и в системе ценностей самих жителей финансовая безопасность должна занимать более высокое место. Есть ощущение, что было бы недостаточно, если бы Дед Мороз подарил каждому латвийцу по конверту. Реальные доходы за 30 лет выросли более чем в три раза. Следовательно, большая часть общества может накапливать больше, просто необходимо сделать выбор. Увеличению сбережений явно мешает то, что представление о «выживании» не высечено в камне и меняется вместе с уровнем средних доходов. Возможно, может помочь самоирония по отношению к присущей людям склонности соревноваться с другими", - пишет специалист.
По его мнению, сравнение Латвии с Европой и особенно с Балтией является популярным видом спорта, однако гораздо реже мы видим позицию нашей страны в глобальном контексте.
"Из 30 лучших стран мира 22 находятся в Европе, в том числе и Латвия. Для понимания контекста — существует несколько стран в Африке, а также некоторые за ее пределами, например Папуа - Новая Гвинея, где доля людей, живущих в бедности, превышает 90%", - заключает эксперт.
