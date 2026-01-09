ВИДЕО: в Иране продолжились протесты на фоне интернет-блокады - в Тегеране скандировали "смерть диктатору"
Несмотря на введенную властями блокаду интернета и мобильной связи, в Иране продолжаются протесты против глубокого экономического кризиса в стране: демонстранты скандировали «смерть диктатору» и поджигали государственные учреждения, свидетельствуют опубликованные в пятницу в интернете видео.
Это были крупнейшие демонстрации с начала протестов около двух недель назад. Сначала на улицы Тегерана вышли торговцы, протестуя против экономического кризиса и резкого падения курса государственной валюты — риала, но вскоре к протестам присоединились более широкие слои общества, и демонстрации распространились на большую часть страны.
Пытаясь подавить протесты, иранские власти в четверг закрыли доступ к интернету и отключили мобильную связь.
Сын иранского шаха, свергнутого в ходе исламской революции 1979 года, проживающий в США Реза Пехлеви призвал иранцев продолжать протесты.
В Тегеране протестующие скандировали «смерть диктатору», имея в виду верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, который находится у власти с 1989 года.
Протесты прошли и в других городах Ирана, в том числе в Тебризе на севере страны и Мешхеде на востоке, а также в населенных курдами районах на западе Ирана. На нескольких видео видно, как протестующие поджигают вход в региональный филиал государственного телевидения в Исфахане. Пламя было видно и у резиденции губернатора в Шазенде, в остане Маркази.
Эти протесты стали крупнейшими в Иране с 2022 года, когда демонстрации по всей стране вызвала смерть 22-летней Джины Махсы Амини в полицейском задержании после ареста за предполагаемое нарушение строгого дресс-кода.
Правозащитные группы обвинили власти в том, что те открыли огонь по протестующим, убив десятки людей. Однако на последних видео из Тегерана не видно вмешательства сил безопасности.
Пехлеви в пятницу в видеообращении заявил, что митинги в четверг показали, как «огромная толпа заставляет репрессивные силы отступать». Он призвал к новым протестам, «чтобы толпа стала еще больше и чтобы репрессивная власть режима стала еще слабее».