Один из самых заметных образов "Оскара": Деми Мур в зеленом платье Gucci и с кольцом в 4,13 карата

Это появление стало для Мур возвращением на сцену «Оскара» после прошлогодней церемонии, где она была номинирована на премию за лучшую женскую роль за фильм «Субстанция». Хотя в итоге награда досталась звезде «Аноры» Майки Мэдисон, игра Мур вызвала широкий резонанс и вновь подняла темы старения, идентичности и меняющихся стандартов красоты в Голливуде, еще сильнее закрепив за ней репутацию актрисы, не боящейся сложных и порой неудобных тем.