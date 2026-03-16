Один из самых заметных образов "Оскара": Деми Мур в зеленом платье Gucci и с кольцом в 4,13 карата
63-летняя Деми Мур блистала на 98-й церемонии вручения премии «Оскар», вновь демонстрируя свое удивительное умение каждый раз по-новому заявлять о себе в главный вечер Голливуда. В воскресенье актриса появилась в театре Dolby в эффектном зеленом платье Gucci.
Скульптурный наряд был украшен слоями переливающихся перьев, мерцающих в свете красной дорожки и создающих почти павлиний эффект. Облегающий лиф в насыщенных зеленых оттенках сочетался с эффектным черным шлейфом из перьев и выразительным перьевым вырезом, который обрамлял плечи, добавляя образу театральности и движения.
Деми Мур дополнила образ гладкими, идеально прямыми каштановыми волосами, распущенными и разделенными на прямой пробор, позволив платью оставаться в центре внимания. Образ завершили лаконичные, но сверкающие бриллиантовые браслеты и кольцо с изумрудной огранкой бриллианта весом 4,13 карата, добавившие ровно столько блеска, сколько нужно, не перегружая ансамбль.
Это появление стало для Мур возвращением на сцену «Оскара» после прошлогодней церемонии, где она была номинирована на премию за лучшую женскую роль за фильм «Субстанция». Хотя в итоге награда досталась звезде «Аноры» Майки Мэдисон, игра Мур вызвала широкий резонанс и вновь подняла темы старения, идентичности и меняющихся стандартов красоты в Голливуде, еще сильнее закрепив за ней репутацию актрисы, не боящейся сложных и порой неудобных тем.
"Оскар 2026": церемония вручения призов
В ночь с 15 на 16 марта прошла 98-я церемония вручения премии «Оскар», на которой наградили лучших представителей киноиндустрии 2025 ...