63-летняя Деми Мур стала неузнаваемой - дерзкий образ в стиле "Матрицы"
63-летняя Деми Мур произвела фурор на Неделе моды в Милане, появившись в дерзком кожаном образе и с короткой стрижкой. Новый имидж актрисы оказался настолько неожиданным, что сделал ее почти неузнаваемой.
63-летняя Деми Мур стала одной из главных героинь Недели моды в Милане, появившись на показе Gucci в образе, который резко отличается от ее привычного гламурного стиля.
Актриса выбрала эффектный total black: облегающие кожаные брюки с разрезами внизу, приталенную кожаную куртку на молнии и остроносые туфли. Образ дополнили черная сумка с фирменной фурнитурой и крупные солнцезащитные очки-авиаторы. На руках звезда держала своего миниатюрного чихуахуа по кличке Пилаф, который давно сопровождает ее на светских мероприятиях.
Главной неожиданностью стала прическа. Вместо своих знаменитых длинных волос Мур появилась с коротким волнистым бобом длиной до подбородка, уложенным с эффектом «мокрых» волос и боковым пробором. Новый образ создал стилист Димитрис Джианнетос, назвавший стрижку «Demi-tris Bob». По мнению многих, актриса выглядела так, словно сбросила два десятилетия.
Новый стиль Мур напомнил поклонникам Тринити из культовой франшизы Матрица: тот же черный кожаный силуэт, минимализм и рок-шик. Актриса словно отказалась от привычной женственности в пользу более дерзкого и футуристичного настроения.
В соцсетях преображение вызвало бурную реакцию. Пользователи писали: «Я в шоке! Ты сделал ее на 20 лет моложе», «Потрясающе, она выглядит максимум на 40», «Не могу поверить своим глазам — вот это трансформация», «Эта стрижка идет ей больше, чем длинные волосы». Некоторые сравнили Мур с Кортни Кокс времен сериала "Друзья".
Показ стал дебютом нового креативного директора бренда — Демна Гвасалия, и появление Мур идеально вписалось в атмосферу новой главы модного дома. Ее смелый имидж еще раз доказал: возраст может быть всего лишь цифрой, особенно когда речь идет о стиле и уверенности в себе.