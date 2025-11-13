Деми Мур отметила 63-летие в провокационном наряде на красной дорожке

Выглядит Деми действительно превосходно. У нее стройная фигура и красивая кожа, хотя возрастные изменения, конечно, видны. Но назвать бабушкой (а у актрисы уже есть внучка) эту женщину язык не повернется.Актриса рассказывала, что полюбила спорт еще в конце 1990-х на съемках фильма «Солдат Джейн». Сейчас все ее принципы сводятся к одной фразе: «Нужно как можно больше двигаться». Каждый день Деми начинает с получасовой прогулки или пробежки, много плавает, особенно в океане. Йога, медитации, пилатес, танцы и функциональные тренировки — вот рецепт ее стройности, который работает десятилетиями.