Деми Мур отметила 63-летие в провокационном наряде на красной дорожке
фото: John Angelillo/UPI/Shutterstock/ Vida Press
Деми Мур в 63 - дерзкий образ и блестящая форма.
Деми Мур отметила 63-летие в провокационном наряде на красной дорожке

11 ноября Деми Мур исполнилось 63 года, но актриса отпраздновала день рождения не на курорте, а на работе — на премьере второго сезона сериала "Лэндмен" на Манхэттене. И этот выход в свет стал настоящим заявлением о себе.

Для красной дорожки стилист Брэд Горески выбрал для актрисы кастомный черный кружевной наряд от Gucci. Прозрачное платье-комбинезон в пол с длинными рукавами облегало фигуру как вторая кожа, а глубокое V-образное декольте и отсутствие бюстье сделали образ по-настоящему смелым. Кружево, украшенное стразами, создавало эффект легкости и переливалось под светом софитов, напоминая о гламуре старого Голливуда, но в более дерзком прочтении.

Образ дополнили лодочки на шпильке, массивное кольцо и длинные серьги-люстры с геометрическими мотивами. Визажист Рокаэль Лизама сделал Деми гламурный макияж в нюдовых тонах с акцентом на глаза и подчеркнутыми скулами теплым бронзовым контуром. Легкий коралловый румянец добавил лицу свежести. 

В Сети образ актрисы вызвал бурное обсуждение. Многие поругали звезду за чрезмерную откровенность и прозрачность наряда, однако Деми явно не смущают подобные комментарии — в свои 63 года она может позволить себе и не такое.

На премьере к обладательнице «Золотого глобуса» присоединилась ее партнерша по сериалу Али Лартер, которая эмоционально отозвалась о коллеге: «Она потрясающая. Настоящая икона. Деми такая красивая. Она великолепна в этом образе, и ей есть что предложить».

фото: Gregory Pace/Shutterstock/ Vida Press
Али Лартер и Деми Мур.
Али Лартер и Деми Мур.

Секреты молодости

Выглядит Деми действительно превосходно. У нее стройная фигура и красивая кожа, хотя возрастные изменения, конечно, видны. Но назвать бабушкой (а у актрисы уже есть внучка) эту женщину язык не повернется.Актриса рассказывала, что полюбила спорт еще в конце 1990-х на съемках фильма «Солдат Джейн». Сейчас все ее принципы сводятся к одной фразе: «Нужно как можно больше двигаться». Каждый день Деми начинает с получасовой прогулки или пробежки, много плавает, особенно в океане. Йога, медитации, пилатес, танцы и функциональные тренировки — вот рецепт ее стройности, который работает десятилетиями.

Конечно, не обошлось и без помощи косметологов и пластических хирургов — над лицом актрисы поколдовали лучшие специалисты США. Но главное, что Деми сама радуется своему отражению в зеркале, иначе не надевала бы такие откровенные наряды. 

Темы

Деми МурСШАДень рожденияGucci11 Ноября

