10 000 евро за лучший проект: дизайнеров приглашают преобразить улицу Йомас в Юрмале
Юрмальское самоуправление инициировало масштабный конкурс эскизов для обновления улицы Йомас — одной из самых популярных туристических локаций Латвии.
Юрмальское самоуправление приглашает ландшафтных архитекторов, архитекторов и дизайнеров принять участие в конкурсе эскизов, чтобы создать современное, функциональное и эстетически качественное решение для центрального пешеходного променада города.
В самоуправлении отмечают, что улица Йомас является одним из самых посещаемых туристических объектов в Латвии: пешеходный участок ежегодно пересекают около трех миллионов посетителей. Променад длиной почти 1,1 километра сформировался как коммерческий центр Юрмалы, где расположены кафе, рестораны, точки продажи мороженого и сезонные активности.
Одновременно в самоуправлении признают, что наслоение строительных и благоустроительных решений, реализованных в разное время, а также разная эстетика рекламы и вывесок привели к фрагментации городской среды.
Цель конкурса — получить современное, визуально и пространственно качественное решение по благоустройству общественного открытого пространства улицы Йомас и ее визуальной идентичности, которое будет функциональным круглый год и усилит привлекательность Юрмалы как для жителей, так и для гостей, способствуя деловой активности и росту туризма.
Жюри будет оценивать архитектурно-пространственное и ландшафтное качество, функциональность и логику системы благоустройства, соблюдение принципов доступности и устойчивости, а также качество визуальной идентичности и дизайн-руководства.
Общий призовой фонд конкурса составляет 10 000 евро.
Эскизы можно подать в Центр культурного пространства и дизайна среды Юрмалы в Дубулты не позднее 10 июня до 16:00.