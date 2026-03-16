Эксперты заметили странную тенденцию в латвийских семьях
В Латвии дети довольно рано получают финансовую свободу — но вот с регулярными карманными деньгами у них все куда скромнее. Как показал опрос банка Citadele, стабильную «зарплату» от родителей получает лишь 37 % детей.
При этом парадокс в том, что собственные деньги есть почти у всех. По данным исследования, 90 % латвийских детей так или иначе располагают какой-то суммой, которой могут распоряжаться самостоятельно. То есть деньги у них появляются — но чаще эпизодически, а не по расписанию.
Проще говоря, многие родители предпочитают не выдавать детям регулярные карманные деньги. В лучшем случае ребенок получает их от случая к случаю: на праздники, за помощь по дому или после летней подработки. Почти каждый третий опрошенный (28 %) признал, что доходы их детей нерегулярны. А у каждого десятого школьника в возрасте от 6 до 19 лет собственных денег нет вообще.
На этом фоне соседи выглядят чуть щедрее. В Эстонии ситуация в целом похожая, но там карманные деньги регулярно получают уже 45 % детей — заметно больше, чем в Латвии.
Эксперты, впрочем, считают, что дело не только в родительской экономии. Руководитель направления клиентского опыта в странах Балтии банка Citadele Гинта Земгале отмечает: возможность распоряжаться собственными деньгами важна прежде всего для обучения финансовой грамотности.
Регулярные карманные деньги, по ее словам, помогают ребенку понять, как планировать бюджет. Когда сумма известна заранее, легче распределять расходы и думать о накоплениях. К тому же у некоторых детей появляются и дополнительные доходы — об этом сообщили 24 % родителей. В таком случае ребенок уже учится решать, что делать с деньгами: тратить сразу или откладывать.
Интересно, что, несмотря на довольно строгий подход к карманным деньгам, латвийские родители при этом готовы давать детям свободу в решениях. Каждый второй ребенок сам решает, на что потратить свои деньги.
Опрос жителей Латвии банк Citadele провел вместе с исследовательским агентством Norstat в феврале 2025 года. В онлайн-исследовании приняли участие более тысячи человек в возрасте от 18 до 74 лет.