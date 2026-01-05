The Times: у верховного лидера Ирана Хаменеи есть план побега в Москву

Раскрытый The Times план, по-видимому, напоминает сценарий, которым воспользовался бывший сирийский диктатор Башар Асад: он, как сообщалось, покинул Сирию и направился в Москву, когда режим пал в ноябре 2024 года. Сейчас Асад живет в России в роскоши и «освежает знания по офтальмологии», сообщала The Guardian 19 декабря со ссылкой на источники, близкие к семье.