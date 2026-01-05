The Times: у верховного лидера Ирана Хаменеи есть план побега в Москву
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, по данным британской The Times, подготовил план на случай, если протесты приведут к падению режима: выезд в Россию вместе с ближайшим кругом и попытка вывести активы, которые СМИ оценивают в десятки миллиардов долларов.
Верховный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи, как сообщается, имеет «план побега», предусматривающий выезд в Россию, если нынешние общенациональные протесты продолжат набирать силу. Об этом в воскресенье сообщила британская газета The Times.
План, который в британской публикации называется «планом Б», включает 86-летнего Хаменеи и 20 человек из его ближайшего круга — в том числе родственников и помощников.
Также, как утверждается, предусмотрен способ вывезти его обширную сеть активов, которая, согласно расследованию Reuters 2013 года (на которое ссылается The Times), оценивается примерно в 95 млрд долларов и включает организацию Setad — одну из самых влиятельных структур в Иране — а также систему полугосударственных благотворительных фондов аятоллы, известных непрозрачностью финансовых операций.
«План Б» предназначен для Хаменеи и его очень узкого круга соратников и семьи, включая его сына и предполагаемого назначенного наследника Моджтабу, — пишет The Times со ссылкой на источники в разведке.
В материале также говорится, что, по словам бывшего сотрудника израильской разведки Бени Сабти, Хаменеи уедет в Россию, поскольку «для него нет другого места».
The Times отмечает, что ранее Хаменеи уверял, что «восхищается Путиным», а «иранская культура больше похожа на русскую культуру».
Раскрытый The Times план, по-видимому, напоминает сценарий, которым воспользовался бывший сирийский диктатор Башар Асад: он, как сообщалось, покинул Сирию и направился в Москву, когда режим пал в ноябре 2024 года. Сейчас Асад живет в России в роскоши и «освежает знания по офтальмологии», сообщала The Guardian 19 декабря со ссылкой на источники, близкие к семье.
Друг семьи Асадов сказал The Guardian, что «он изучает русский язык и снова подтягивает офтальмологию. Это его страсть; деньги ему, очевидно, не нужны», предположив, что его целевой аудиторией могла бы стать обеспеченная московская элита. На фоне распространения протестов в Иране администрация Трампа продолжает кампанию «максимального давления» в отношении Исламской Республики.
Сообщение президента США Дональда Трампа о возможности действовать против иранского режима так же, как он, по его словам, поступил в субботу с бывшим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, по-видимому, повлияло на протесты.
В воскресенье персидский аккаунт Госдепартамента США опубликовал фотографию президента Трампа с подписью: «Президент Трамп — человек действия. Если вы не знали — теперь знаете». Ранее в воскресенье тот же пост появился в общем аккаунте Госдепартамента США — с фотографией Трампа рядом с госсекретарем Марко Рубио и специальным посланником США Стивом Уиткоффом.
رئیسجمهور ترامپ مرد عمل است.— USAbehFarsi (@USABehFarsi) January 4, 2026
اگر نمیدانستید، حالا میدانید. https://t.co/eYvbMXpmuc pic.twitter.com/WtxROv3Xpn
Трамп также заявил журналистам в воскресенье на борту самолета Air Force One, что «если они будут убивать людей, как делали в прошлом, по ним будет нанесен жесткий удар со стороны Соединенных Штатов».