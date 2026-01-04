Как Николас Мадуро принял Венесуэлу с мечтой о "социализме XXI века", а оставил с авторитарным персоналистским режимом

Чуть позже Трамп уточнил в интервью The New York Post: США не будут размещать войска в Венесуэле, если Делси Родригес будет делать то, чего хочет Вашингтон. Правда, сама она в тот же день безапелляционно заявила: «Мы никогда не вернемся в состояние колонии — ни старых империй, ни новых империй, ни империй, находящихся в упадке». Таким образом, очевидно: при любом сценарии Венесуэла теперь уже не будет прежней. Много лет выстраивавшаяся Мадуро персоналистская автократия, работавшая исключительно на самосохранение элит, рухнула меньше чем за 30 минут — столько продлилась американская операция. Но какой именно будет Венесуэла — большой вопрос. Как отметили в оперативном анализе эксперты Chatham House, «многое будет зависеть от того, насколько далеко президент Трамп готов пойти в продолжении этой операции». Они дали понять, что пока нельзя исключать даже такой вариант, как простая «смена фигур внутри системы “мадуризма”».