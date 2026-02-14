Отключение россиян от Starlink позволило Украине начать контрнаступление
Украинские силы обороны начали контрнаступление на линии фронта после того, как российским военным запретили использовать терминалы Starlink Илона Маска. Об этом пишет британское издание The Telegraph.
Издание приводит данные Института изучения войны (ISW), о том, что ВСУ начали локальные контратаки для восстановления связи между позициями на линии фронта между южным Добропильем и северной Варваривкой.
На картах показаны контрнаступления вблизи Тернувате, Добропилья и Зализнычного, недалеко от границы между Днепропетровской и Запорожской областями.
Аналитики ISW полагают, что украинские контрнаступления являются ответом на благоприятные условия на поле боя, созданные отчасти из-за потери Россией терминалов Starlink.
Издание отметило, что почти 90% российских подразделений потеряли связь после того, как Маск организовал отключение сервиса в начале этого месяца. Это решение было принято после того, как стало известно, что армия РФ устанавливает терминалы Starlink на "Шахеды".
К тому же, российские коммуникации также пострадали из-за решения Кремля ввести новые ограничения на использование Telegram, популярного мессенджера, используемого российскими солдатами на войне против Украины.
Издание отметило, что помимо локальных контратак, Украина активизировала удары по военным объектам внутри России. В частности, Украина атаковала крылатыми ракетами "Фламинго" один из крупнейших складов боеприпасов российской армии, который находится под Волгоградом и ракетный завод в Тамбовской области.
"Украинские силы также уничтожили 6000 беспилотников под Суджей в Курской области, что стало одной из крупнейших потерь Москвы на сегодняшний день", - написало издание.