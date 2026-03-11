Иллюстративное фото.
В мире
Сегодня 15:19
Румыния разрешила размещение самолетов и военных США на своей авиабазе
Румыния готова дополнительно разместить на авиабазе Михаил Когэлничану американские самолеты и военных для поддержки операции в Иране. Речь идет о самолетах-заправщиках, средствах мониторинга, спутниковой связи и возможной переброске до 500 военнослужащих США.
Бухарест согласился на дополнительное размещение самолётов и военнослужащих США на авиабазе Михаил Когэлничану для поддержки операции в Иране, сообщил президент страны Никушор Дан: "Речь идёт о самолётах-заправщиках, оборудовании для мониторинга, а также оборудовании для спутниковой связи, которое связано с [комплексом ПРО в] Девеселу".
Для размещения оборудования нужно одобрение парламента, который рассмотрит этот вопрос сегодня, добавил глава государства.
Ранее Bloomberg сообщал, что Соединённые Штаты планируют направить свои самолёты на авиабазу имени Михаила Когэлничану, где будут проводиться более масштабные логистические операции и дозаправка. Кроме того, американцы хотят перебросить в страну до 500 военнослужащих.