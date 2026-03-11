Румыния разрешила размещение самолетов и военных США на своей авиабазе

Бухарест согласился на дополнительное размещение самолётов и военнослужащих США на авиабазе Михаил Когэлничану для поддержки операции в Иране, сообщил президент страны Никушор Дан: "Речь идёт о самолётах-заправщиках, оборудовании для мониторинга, а также оборудовании для спутниковой связи, которое связано с [комплексом ПРО в] Девеселу".