Еще одна страна может вступить в войну: Иран предупрежден о жестких ответных мерах

Как сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, соответствующий сигнал прозвучал во время разговора министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бин Фархана с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Саудовская сторона подчеркнула, что поддерживает дипломатическое урегулирование и до сих пор не позволяла использовать свое воздушное пространство или территорию для ударов по Ирану.