Жена умирает, брат выпивает, сам подсел на видеоигры: как бывший сирийский диктатор Башар Асад живет в Москве
Корреспондентам удалось выяснить, как живет в России бывший президент Сирии Башар Асад, чем он занимается и что происходит с его семьей.
Журналисты немецкой газеты Die Zeit нашли место, где скрывается Асад после бегства из страны. По их данным, он обосновался в роскошном небоскрёбе в центре Москвы. Семья диктатора владеет двадцатью квартирами, расположенными на трёх этажах здания. Репортёры побывали в аналогичной квартире на 67-м этаже: мраморные полы, хрустальные люстры и окна в четыре метра высотой, за которыми проплывают облака. "Главная жемчужина - ванная комната: весь интерьер из каррарского мрамора, огромная подогреваемая ванна стоит напротив четырехметрового окна. Самолеты пролетают на уровне глаз. Даже для Москвы это предел роскоши", - рассказала журналистом риэлтор.
Однако не все так хорошо в жизни некогда грозного сирийского диктатора. Бывший приближённый семьи рассказал, что жена Асада, Асма, находится в критическом состоянии — рак груди, с которым она боролась в 2018 году, вернулся весной 2024-го.
Сам Асад, по словам источника, проводит большую часть времени за онлайн-видеоиграми и редко выходит из своего московского убежища. Иногда он наведывается в расположенный под домом торговый центр, всегда в сопровождении охраны, нанятой российским правительством.
Брат Башара, Махер Асад, живёт отдельно — в отеле Four Seasons Moscow, где, как утверждается в статье, проводит дни «в пьянстве и курении кальяна».
Напомним, в декабре 2024 года Башар Асад бежал из Сирии в Москву во время государственного переворота. Спустя десять месяцев журналистам удалось раскрыть его местонахождение.
По данным Die Zeit, Асад полностью зависит от воли президента Владимира Путина. Он дал «обет молчания» и избегает любых упоминаний о российской роли в сирийском режиме. Один из арабских журналистов отметил: «Он ведёт себя очень тихо — будто исчез».
Тем временем в мире Асад по-прежнему считается символом режима, ответственного за многолетнюю гражданскую войну и гибель сотен тысяч сирийцев. Но теперь его жизнь проходит на высоте московских небоскрёбов — вдали от страны, которую он когда-то правил железной рукой.
Как сообщалось, Сирийская обсерватория по правам человека недавно заявила о попытке отравления бывшего диктатора Башара Асада, скрывающегося в России.