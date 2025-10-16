Жена умирает, брат выпивает, сам подсел на видеоигры: как бывший сирийский диктатор Башар Асад живет в Москве
фото: Alamy/ Vida Press
Башар Асад живет в роскошной квартире в Москве и увлекается видеоиграми.
Жена умирает, брат выпивает, сам подсел на видеоигры: как бывший сирийский диктатор Башар Асад живет в Москве

Корреспондентам удалось выяснить, как живет в России бывший президент Сирии Башар Асад, чем он занимается и что происходит с его семьей.

Журналисты немецкой газеты Die Zeit нашли место, где скрывается Асад после бегства из страны. По их данным, он обосновался в роскошном небоскрёбе в центре Москвы. Семья диктатора владеет двадцатью квартирами, расположенными на трёх этажах здания. Репортёры побывали в аналогичной квартире на 67-м этаже: мраморные полы, хрустальные люстры и окна в четыре метра высотой, за которыми проплывают облака. "Главная жемчужина - ванная комната: весь интерьер из каррарского мрамора, огромная подогреваемая ванна стоит напротив четырехметрового окна. Самолеты пролетают на уровне глаз. Даже для Москвы это предел роскоши", - рассказала журналистом риэлтор.

Однако не все так хорошо в жизни некогда грозного сирийского диктатора. Бывший приближённый семьи рассказал, что жена Асада, Асма, находится в критическом состоянии — рак груди, с которым она боролась в 2018 году, вернулся весной 2024-го.

фото: Alamy/ Vida Press
Башар Асад с женой Асмой, которая больна раком.
Сам Асад, по словам источника, проводит большую часть времени за онлайн-видеоиграми и редко выходит из своего московского убежища. Иногда он наведывается в расположенный под домом торговый центр, всегда в сопровождении охраны, нанятой российским правительством.

Брат Башара, Махер Асад, живёт отдельно — в отеле Four Seasons Moscow, где, как утверждается в статье, проводит дни «в пьянстве и курении кальяна».

Напомним, в декабре 2024 года Башар Асад бежал из Сирии в Москву во время государственного переворота. Спустя десять месяцев журналистам удалось раскрыть его местонахождение.

фото: Alamy/ Vida Press
Сейчас Асад полностью зависит от воли президента Владимира Путина и, по данным источников, взял на себя "обет молчания".
По данным Die Zeit, Асад полностью зависит от воли президента Владимира Путина. Он дал «обет молчания» и избегает любых упоминаний о российской роли в сирийском режиме. Один из арабских журналистов отметил: «Он ведёт себя очень тихо — будто исчез».

Тем временем в мире Асад по-прежнему считается символом режима, ответственного за многолетнюю гражданскую войну и гибель сотен тысяч сирийцев. Но теперь его жизнь проходит на высоте московских небоскрёбов — вдали от страны, которую он когда-то правил железной рукой.

