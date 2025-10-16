Жена умирает, брат выпивает, сам подсел на видеоигры: как бывший сирийский диктатор Башар Асад живет в Москве

Журналисты немецкой газеты Die Zeit нашли место, где скрывается Асад после бегства из страны. По их данным, он обосновался в роскошном небоскрёбе в центре Москвы. Семья диктатора владеет двадцатью квартирами, расположенными на трёх этажах здания. Репортёры побывали в аналогичной квартире на 67-м этаже: мраморные полы, хрустальные люстры и окна в четыре метра высотой, за которыми проплывают облака. "Главная жемчужина - ванная комната: весь интерьер из каррарского мрамора, огромная подогреваемая ванна стоит напротив четырехметрового окна. Самолеты пролетают на уровне глаз. Даже для Москвы это предел роскоши", - рассказала журналистом риэлтор.