Европейские страны могут направить войска в Гренландию

Недавно Трамп в очередной раз пригрозил применить силу для захвата Гренландии. "В связи с Гренландией мы что-нибудь предпримем, нравится им это или нет", - заявил он в Белом доме. При этом Трамп сослался на интересы национальной безопасности США и утверждал, что вокруг Гренландии слишком много российских и китайских кораблей. "Мы не позволим России или Китаю оккупировать Гренландию ", - подчеркнул он. При этом хозяин Белого дома выразил уверенность, что россияне или китайцы захватят Гренландию, если этого не сделают американцы.