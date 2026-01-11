Европейские страны могут направить войска в Гренландию
По данным издания The Telegraph, власти Великобритании ведут переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании в Гренландии военных сил для охраны Арктики на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об опасности захвата острова РФ или Китаем. Об этом сообщает DW.
Военное командование разрабатывает планы возможной миссии НАТО на датском острове, контроль над которым стремится установить Трамп, пишет британская газета со ссылкой на источники в правительстве.
Для подготовки такой миссии британские официальные лица в последние дни встречались с коллегами из Германии и Франции, указывается далее. Планы пока находятся на ранней стадии разработки, они могут включать отправку солдат, военных кораблей и самолетов для защиты Гренландии от России и Китая.
При этом европейцы надеются, что значительное усиление их присутствия в Арктике убедит Трампа отказаться от планов по аннексии стратегически важного острова, являющегося автономной территорией Дании. Это позволило бы ему заявить американским налогоплательщикам о своей победе и утверждать, что Европа оплатила большую часть расходов на безопасность региона.
По словам собеседников The Telegraph, премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласился с необходимостью мер по защите Арктики. "Мы разделяем точку зрения президента Трампа - необходимо сдерживать растущую агрессию России на Крайнем Севере и укреплять евроатлантическую безопасность", - указал один из них.
Недавно Трамп в очередной раз пригрозил применить силу для захвата Гренландии. "В связи с Гренландией мы что-нибудь предпримем, нравится им это или нет", - заявил он в Белом доме. При этом Трамп сослался на интересы национальной безопасности США и утверждал, что вокруг Гренландии слишком много российских и китайских кораблей. "Мы не позволим России или Китаю оккупировать Гренландию ", - подчеркнул он. При этом хозяин Белого дома выразил уверенность, что россияне или китайцы захватят Гренландию, если этого не сделают американцы.