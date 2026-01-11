Мороз в Латвии начнет отступать: к концу недели температура местами поднимется выше 0

Вторник и среда: временами будет проясняться и выглянет солнце, количество осадков существенно уменьшится — лишь во вторник местами в восточных районах ожидается небольшой снег. В ночь на вторник местами в Курземе при слабом ветре образуется туман, который ухудшит видимость. В среду днем усилится юго-восточный и восточный ветер, он станет порывистым — на побережье Курземе порывы достигнут 15 м/с. Ночами температура понизится до -11…-16°, а на побережье Рижского залива до -5…-10°. Днем столбик термометра в большей части Латвии поднимется до -5…-10°, на побережье Курземе у залива будет на градус теплее.