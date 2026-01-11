В 2025 году на биржах стран Балтии установлен выдающийся рекорд
Ну как там мои акции, подросли?
В 2025 году на биржах стран Балтии установлен выдающийся рекорд

Частные компании в 2025 году привлекли на биржах Эстонии, Латвии и Литвы в общей сложности около двух миллиардов евро, разместив рекордное количество корпоративных облигаций. Об этом сообщает rus.err.ee.

По словам председателя правления Таллиннской биржи Каарела Отса, экономика Эстонии по-прежнему топчется на месте, доверие инвесторов снижается, а торговая активность на Таллиннской бирже Nasdaq в прошедшем году была не очень высокой, однако 2025 год стал рекордным годом для облигаций.

"Таллиннской бирже удалось провести одно публичное размещение акций, но основной тон все же задавали облигации. Я думаю, что столько компаний одновременно денег у нас еще не привлекали. Было привлечено почти 300 миллионов евро", - сказал Отс.

По его словам, 2025 год стал рекордным не только для Таллиннской биржи, но и для бирж стран Балтии в целом. "Никогда в истории столько компаний не привлекали столько денег. Для всех трех стран Балтии это около двух миллиардов", - отметил Отс.

Биржа - нынче модная тема. Как недавно писал Otkrito.lv, предприятие Rīgas namu pārvaldnieks тоже хочет выйти на биржу. Но чем это обернется для жителей многоквартирных домов?

