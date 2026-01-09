Предприятие Rīgas namu pārvaldnieks хочет выйти на биржу. Чем это обернется для жителей многоквартирных домов?
В последнее время в СМИ и среди жителей многоквартирных домов активно обсуждается вопрос о возможном размещении акций компании Rīgas namu pārvaldnieks. Предприятие хочет разъяснить жителям, что происходит.
В связи с тем, что самоуправление рассматривает возможность изменения своего участия в компании, вариант выхода на биржу обсуждается не только как экономический шаг, но и как способ вовлечения общества, предлагая жителям стать совладельцами.
Платформа Būves nākotnei приглашает жителей бесплатно принять участие в актуальном вебинаре «Rīgas namu pārvaldnieks на бирже: что это будет означать для жителей?», который состоится 15 января 2026 года в 18.30 в онлайн-формате.
Организаторы мероприятия утверждают, что оно особенно важно для жителей, собственников и управляющих многоквартирных домов, поскольку в его рамках будут разъяснены ключевые вопросы, связанные с возможным размещением акций Rīgas namu pārvaldnieks на бирже и его практическим влиянием на жителей. На вопросы будет отвечать член правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks Мартиньш Паурс.
Жители смогут узнать, каким образом размещение акций на бирже может повлиять на процесс управления их домами, поскольку биржа устанавливает строгие стандарты качества и прозрачности. Также будет разъяснено, кто может стать акционерами компании и какие возможности участия есть у каждого жителя.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что рижане критикуют новый договор управления домами, который навязывает RNP.