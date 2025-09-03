"Односторонний и невыгодный": рижане критикуют новый договор управления, который навязывает RNP
До конца года тысячи рижских домов должны заключить договор с Rīgas namu pārvaldnieks, но часть жителей считает предложенные условия невыгодными для собственников квартир. Жильцы жалуются на рост платы, отсутствие прозрачности и возможность управляющего принимать решения без согласования с собственниками.
Несколько сотен многоквартирных домов в Риге до конца года должны заключить договор об управлении домом. Это обусловлено изменениями в законе о завершении процесса приватизации, которые в этом году принял Сейм. Часть жителей с новым договором, высланным Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), не согласна, считает его односторонним и невыгодным для владельцев зданий. Между тем, RNP утверждает, что новый договор не накладывает на жильцов никаких дополнительных обязанностей, будет более гибким и позволит быстрее принимать решения об управлении зданиями, сообщает Lsm.lv.
RNP призывает заключить договоры управления те многоквартирные дома, которые этого до сих пор этого не сделали. По подсчетам RNP, таких около 90%, или 3100. Договор RNP разработал на основании принятого Сеймом закона о завершении приватизации государственных жилых домов и жилых домов самоуправлений, который вступил в силу 1 мая этого года.
Член правления общества "За девственную среду для будущих поколений" Гинтс Каунисте считает, что RNP подготовил договор, который не выгоден собственникам квартир. "Во-первых, где наши права, права собственников квартир? Там довольно длинный перечень прав управляющего, что делать, он лимитирован. Во-вторых, управляющий по этому договору, который у меня в доме, поднимает плату за управление до 76 центов. А ее недавно уже подняли. Это чистое вознаграждение, которую они получают в качестве гонорара. На каком основании? Потому что в Риге снимают дворников и теперь будут мобильные бригады, против чего многие возражают?!" - задается вопросом Каунисте.
Для взвешенного решения вопроса о выборе другой обслуживающей компании месяца слишком мало. Кроме того, Каунисте считает, что договор включает юридически некорректные условия. "Последний пункт - понятие оперативного решения. [По договору] Управляющий может обойти нас, собственников квартир, принять какие-то решения, которые чреваты материальными последствиями для собственников квартир в Риге", - пояснил Каунисте.