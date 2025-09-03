"Односторонний и невыгодный": рижане критикуют новый договор управления, который навязывает RNP

Член правления общества "За девственную среду для будущих поколений" Гинтс Каунисте считает, что RNP подготовил договор, который не выгоден собственникам квартир. "Во-первых, где наши права, права собственников квартир? Там довольно длинный перечень прав управляющего, что делать, он лимитирован. Во-вторых, управляющий по этому договору, который у меня в доме, поднимает плату за управление до 76 центов. А ее недавно уже подняли. Это чистое вознаграждение, которую они получают в качестве гонорара. На каком основании? Потому что в Риге снимают дворников и теперь будут мобильные бригады, против чего многие возражают?!" - задается вопросом Каунисте.